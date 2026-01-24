ニッポン放送『テレフォン人生相談』をYouTubeに無断転載 東京地裁がベトナム在住の3人に8700万円の支払い命じる
ニッポン放送が、ラジオ番組『テレフォン人生相談』をYouTubeに無断で転載されたとして、ベトナム在住の投稿者3人に損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁（中島基至裁判長）が投稿を違法と認め、請求通り動画削除と計約8700万円の支払いを命じる判決を言い渡した。24日、共同通信が報じた。
判決などによると、3人は2023年ごろまでに、複数のアカウントで『テレフォン人生相談』を無断で転載。昨年12月4日付で、YouTubeはすでに動画を削除している。
同番組のサイトには「「テレフォン人生相談」はラジオ番組ですので、相談内容の全部（当社による編集を含みます）を放送することの応諾を条件に相談にお答えしております。この条件を承諾頂いた方のみお電話ください。また、回答内容含め放送を行ったことについて弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。なお、相談者の個人情報を保護する観点から、収録後速やかに、相談者の方の個人情報を破棄しております」と紹介。
続けて「放送コンテンツを許諾なくYouTubeなどに投稿することは違法です。現在、YouTubeなどで公開されている「テレフォン人生相談」の音源は全て違法ですので、ニッポン放送では随時、削除申請などの対応をしております。YouTubeなどで違法に公開されている動画へのコメント投稿は相談者に迷惑が及ぶ可能性がございます。絶対に行わないでください」と警告している。
（情報提供：共同通信社）
