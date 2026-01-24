移民捜査官に連行される保育園児のリアム・コネホ・ラモス君（5）＝20日、ミネソタ州ミネアポリス/Columbia Heights Public Schools

（CNN）小さなチェックのコートと青いニットのウサギの帽子を身につけた5歳のリアム・コネホ・ラモス君は、無表情で前を見つめていた。その後、取り囲む捜査官たちによって父親と共に身柄を拘束された。

米ミネソタ州ミネアポリス郊外の自宅の私有車道で、マスクをした連邦捜査官にスパイダーマンのリュックの取っ手を握られながら、雪の付着した黒いSUV（スポーツ用多目的車）に乗せられるリアム君。それから飛行機に乗り、父親と共にテキサス州にある家族用の収容施設へ送られた。

移民税関捜査局（ICE）がなぜリアム君と父親を自宅から2000キロ以上離れた場所へ連行したのか、その正確な経緯は依然として論争の的となっている。

しかし少年の現在の苦境と、今や不確かなものとなってしまったその未来は、子どもまでも巻き込むトランプ政権の移民取り締まり強化に対する新たな怒りを呼び起こした。

ミネアポリス郊外コロンビアハイツの公立学区によると、リアム君は過去2週間で同学区からICEに連行された4人目の子どもとなった。

リアム君の件について判明している事実は以下の通り。

家族は合法的に入国と弁護士、DHSは父親を「不法移民」と呼ぶ

リアム君とその家族は南米エクアドル出身で、2024年12月にテキサス州の国境警備官に自ら出頭し、亡命申請を行った。家族の弁護士マーク・プロコッシュ氏はそう述べた。

「彼らは不法滞在者ではない」「確立された手続きをすべて順守し、亡命の申請を行い、法廷の公聴会に出席した。安全上の問題も逃亡の恐れもなかったのだから、拘束されるべきではなかった」（プロコッシュ氏）

リアム君と父親は、米国での在留資格を取得するための法的手続きを進めていたが、その申請は係属中のままだった。

一方、国土安全保障省（DHS）はリアム君の父親のアドリアン・アレクサンダー・コネホ・アリアスさんを「不法滞在者」と表現し、身柄拘束を念頭に置いた連邦政府による作戦の対象者だと主張。父親が合法的に米国に入国したとの見方に異議を唱えた。

エクアドルの経済状況、治安の悪さ、不安定な雇用状況から、アリアスさんとその妻は「より良い生活」を求めて祖国を離れることを決めたと、兄弟のルイス・コネホさんがCNN に語った。

リアム君の両親は、メッセージアプリ「ワッツアップ」の家族用グループチャットで拘束への不安を伝えるメッセージを頻繁に送ってきたと、ルイスさんは明かす。リアム君の母親から息子と夫の拘束を電話で知らされた時、母親は「ショックで極度に緊張し、話すこともできない」状態だったという。

父親の経歴について分かっていること

プロコッシュ氏によると、リアム君の父親にミネソタ州での犯罪歴はないようだ。

父親のアリアスさんが拘束されてから3日が経過したが、DHS当局者は本人に関連する犯罪歴について一切公表しておらず、この件に詳しい情報筋によると、同省の記録にも本人の犯罪歴は記載されていない。CNNが公的な記録を検索しても、犯罪歴は確認されなかった。アリアスさんの出身国であるエクアドルの内務省によると、本人にはエクアドルでの犯罪歴もなかった。

犯罪歴の可能性について問われた際、DHSのトリシア・マクラフリン報道官は次のように述べた。「法律では、国外退去を恐れて不法滞在している者について、強制送還するかどうかの結果が出るまで拘束するよう義務付けている。法律で確認できる」

トランプ政権は移民の一斉摘発において「凶悪犯罪者」や「極悪人中の極悪人」を標的としていると繰り返し主張するが、DHS当局者は作戦の過程でそれ以外の移民も拘束される可能性があることを認めている。

ルイスさんは、移民当局が自身の兄弟と甥（おい）のリアム君を連行する様子を映した映像を見て怒りを覚えたと、涙をこらえつつ語った。

ルイスさんによれば兄弟は「非常に勤勉な人物」で、石工や塗装作業、その他の様々な修理関係の仕事に従事しているという。

リアム君が自宅ではなく収容施設にいる理由

連行時、リアム君は自宅からほんの数歩の場所にいた。母親は家の中にいた。なぜ母親と引き離されたのかは議論の的だ。

DHSは、リアム君の「母親とされる人物が、我が子の保護を拒否した」と強調。「家の中にいる母親に対して何度も子どもの引き取りを促そうとしたにもかかわらず、それを拒まれた」と説明した。

しかし現在妊娠中で10代の息子も抱えるリアム君の母親は、玄関先に立つ捜査官たちに「恐怖を感じていた」という。夫と息子が拘束されて以来母親を支援し続けているセルヒオ・アメスクア牧師が明らかにした。

アメスクア牧師によれば「ICE捜査官は幼子を利用して母親を家から出させようとしたが、近隣住民は出ていかないよう助言した」。家から出れば拘束されると恐れたからだ。

ICEはこの主張に異を唱え、同機関が「子どもを餌に利用したことは一度もない」と述べた。

ICEの執行・送還業務を担当するマルコス・チャールズ執行副局長代行は「職員は彼（リアム君）を家族と再び引き合わせるため全力を尽くした」と語った。

DHSは、捜査官が父親を拘束しようとした際、父親が「子どもを捨てて徒歩で逃走した」と説明。また、職員が「子どもの世話をし、マクドナルドの食事を与え、お気に入りの音楽を流して慰めた」ことも明らかにした。

DHSによれば、捜査官がリアム君を連行したのは、父親が息子を自分と一緒にいさせてほしいと頼んだのを受けてのことだった。

「ドアを開けないで！」

当時現場を通りかかり、捜査官たちがリアム君を連れ去るのを目撃した人の中に、メアリー・グランランド氏がいた。同氏はコロンビアハイツ公立学区の教育委員会委員長を務める。

グランランド氏によると現場では騒動が起きており、見物人たちが捜査官に「何をしているんだ？ 子どもを連れて行くな！」と訴えていた。

人々は口々に、「自分がその子を引き取る」「学校で子どもを引き取れる」などと叫び、捜査官に対し、子どもを連れて行かないよう求めていたという。

リアム君の母親は家から窓の外を見ていたが、リアム君の父親は「頼むからドアを開けないで！ 開けてはいけない！」と叫んでいた。グランランド氏が明らかにした。

保護者はICEに対し、子どもを指定した後見人に引き渡すよう要請できる。通常ICEはその人物の身元調査を行い子どもの安全を確保するが、引き渡しに当たり特定の書類が必要になるのかどうかは不明だ。

DHSの声明によると捜査官らは当時、家族が引き離される事態を回避しようとしていたというが、コロンビアハイツ公立学区のゼナ・ステンビック教育長はこれに否定的な見方を示す。同氏が到着した際、現場は混乱した状況だったという。

現場にいた地域住民や他の学校関係者から連邦捜査官がリアム君を連行したことが告げられると、「誰もが信じられないという様子だった」と、ステンビック氏は振り返る。リアム君宅の隣人も、当人を連れて行かないよう捜査官に懇願したと話していたという。

ICE捜査官に連行される子どもは他にも

学校関係者によると、当該学区ではリアム君以外にも3人の児童や生徒がICEに連行されている。

20日には、コロンビアハイツ高校の17歳の生徒が登校途中に武装した覆面捜査官に連行された。同公立学区が発表した。

同学区によれば保護者はその場におらず、「生徒は車から引きずり出されて連行された」。

先週には、別の17歳の高校生とその母親が住むアパートにICE捜査官が立ち入り、どちらも拘束されたと同学区は説明している。

さらに2週間前には、母親と登校途中だった4年生がICE捜査官に連行された。この10歳の少女は現在もテキサス州の収容施設で拘束されていると、同学区は21日に発表した。

CNNは、これらの事案の詳細についてDHSに問い合わせた。

前出のステンビック教育長は、ICEの捜査官が学校周辺を車で巡回し、バスを追跡している姿も目撃されているとし、「もはや正常な状況とは程遠い」と説明。「毎週、事態が悪化し続けている」と付け加えた。

バンス副大統領、捜査官の行動を擁護

22日にミネアポリスを視察したバンス副大統領は、リアム君の事案に対する当初の懸念は理解できるとしつつ、捜査官に逮捕されそうになった父親が逃走したことを強調した。

バンス氏は記者会見で、「自分にも5歳の子どもがいる」「（リアム君が）逮捕されたと聞いたときは最悪の気分だった」と打ち明けた。

その上で、当時のICE捜査官にはリアム君を拘束する以外に方法がなかったと示唆。「彼らはどうすればよかったのか？ あのまま5歳の子どもを凍死させるべきだったのか？ 合衆国で不法滞在者を逮捕してはいけなかったのだろうか？」と問いかけた。

リアム君と父親が現在収容されている場所

リアム君と父親は国内を横断し、テキサス州ディリーにある南テキサス家族居住センターに移送された。弁護士のプロコッシュ氏によれば、これはICEが運営する家族向けの施設だという。

ディリーでは乳幼児から10代までの子どもを含む数百家族が収容されている。施設には体育館、図書館、教室など子ども向けの設備が整っているものの、弁護士や支援団体は劣悪な環境を報告。子どもたちが日常から引き離され、自らは何の過失もないまま収容施設に拘束されることへの懸念を表明している。