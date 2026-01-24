フィギュアスケートの四大陸選手権３日目（２４日、中国・北京）で、男子日本勢が最高のスタートを切った。

２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ・中京大）は今季自己ベストの９８・５９点で堂々の首位発進。冒頭の４回転サルコー―３回転トーループの連続ジャンプを皮切りに、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）、４回転トーループと３本のジャンプを全て成功させた。

友野一希（第一住建グループ）は今季自己ベストの９７・１９点で２位。冒頭の４回転トーループ―３回転トーループの連続ジャンプを決めると、４回転サルコー、トリプルアクセルも着氷させた。昨年末の全日本選手権は６位に終わり、ミラノ・コルティナ五輪の代表入りを逃したが、現役続行を表明。新たな一歩を踏み出した試合で、最高の滑りを見せた。

友野と同じく現役続行を表明した山本草太（ＭＩＸＩ）は９４・６８点で３位につけ、男子日本勢が１〜３位を独占した。

この結果にファンからは「日本やっぱりすごい」「日本男子３人とも素晴らしい演技スモールメダルおめでとう」「スモメダ日本勢独占」「来たぁぁぁぁぁぁっ」「四大陸選手権、男子シングルも表彰台独占ある…？」などの声が上がっている。