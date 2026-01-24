＝LOVE諸橋沙夏、美脚際立つクールな装いに反響「完璧な着こなし」「美しさがレベチ」
【モデルプレス＝2026/01/24】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの諸橋沙夏が1月23日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
諸橋は「小学館さんにて発売されます、『＝LOVEオフィシャルカレンダーブック2026．04〜2027．03』が決定しました 3月18日発売です」と、カレンダーブックの発売決定を報告。デニムのミニ丈ボトムスに、黒のロングブーツを合わせ、すらりとした美しい脚が際立つコーディネートを公開した。また、「イコラブと1年楽しんでね」と呼びかけている。
この投稿に、ファンからは「見惚れちゃう」「可愛さもスタイルもレベチ」「完璧な着こなし」「冬の景色に映える美しさ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
