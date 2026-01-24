声優・アーティストの古川 慎が、2026年11月7日(土)に熊本、11月28日(土)に埼玉と2箇所を巡る＜3rd Live＞ツアーの開催を発表した。

熊本は古川の出身地でもあり、アーティストとして初の凱旋公演を果たす。3rd Live開催決定に際し、古川よりコメントも到着している。

　　　◆　　　◆　　　◆

■古川 慎 コメント
古川慎です。
ありがたいことに3rd Liveの開催に至りました。
今回もツアー。二ヶ所ではありますが、昔から縁のある地と、なんだか縁を感じる所で開催出来るのは嬉しくもあり、不思議な気分です。
熊本は確か会場近くに熊本城もあった筈。城の目の前。すごい。
ライブ観たあとは美味しいもの食べてきてください。
各所楽しんでいきましょう。
よろしくお願いします！

　　　◆　　　◆　　　◆

3rd Liveのチケット最速先行は3月18日(水)より開始となり、同日発売となる『Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom』Blu-ray 初回生産分に申込券が封入される。同作Blu-rayには昨年開催された2nd Live Tourの東京公演を完全収録し、初回生産仕様として3rd Liveのチケット最速先行抽選申込券に加えて、フォトブックやブロマイド3枚セット、ライブ映像を収録したDLカードやBlu-rayの収納BOXも付属する。

2023年11月にZepp Shinjuku (TOKYO)で行われた初の有観客Liveに続き、昨年の2nd Live Tourもチケットは全公演SOLD OUT。2nd Live Tourでは“四季”をテーマに観客を魅了した古川が、アーティストとしてさらなる表現を追求する3nd Liveに注目だ。

■＜古川 慎 3rd Live ＞
＜熊本公演＞市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）
2026年11月7日(土) 16:30開場／17:30開演
＜埼玉公演＞川口リリア・フカガワみらいホール（メインホール）
2026年11月28日(土) 16:30開場／17:30開演

【チケット料金】
全席指定：9,000円(税込)
※未就学児入場不可

【チケット受付】
＜2nd Live Blu-ray封入先行＞※対象商品に封入されている抽選申込券にて受付
対象商品：2026年3月18日(水)発売「Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom」Blu-ray
■受付期間：2026年3月18日(水)10:00〜4月12日(日)23:59
■入金期間：2026年4月18日(土)13:00〜4月21日(火)21:00
※枚数制限：『シリアルNo.』1つにつき各公演2枚まで(複数公演お申込み可)

公演の詳細はこちら
https://furukawamakoto.lantis.jp/news/1792/

■Blu-ray『Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom』
2026年3月18日(水)発売

品番：LABX-8829
価格：8,800円(10%税込) / 8,000円(税抜)
初回生産仕様：フォトブック、ブロマイド3枚セット、ライブ映像を収録したDLカード、Blu-ray収納BOX

【Live CD付きA-on STORE限定版】
価格：11,000円(10%税込) / 10,000円(税抜)
バンドルセット内容：Live CD

※A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART限定販売となります。
※Live CDは、一部楽曲を厳選の上、収録いたします。
※数量限定商品となります。規定数に達し次第、販売受付終了となります。
※特典は、商品と同梱の上、お届けいたします。
※【Live CD付きA-on STORE限定版】をご購入いただいた方にもA-on STOREオリジナル特典をお渡しいたします。

・Blu-ray INDEX
Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom・東京公演
1​. カレイドスコープ
2​. first light
MC1
3​. 愚者の跳躍
4​. 本日モ誠ニ晴天也
5​. Forsaken kiss
MC2
6​. Like a sunflower
7​. rainy day
MC3
8​. Catch Me If You Can
あんぐり慎のあんぐり〜しょっぴんぐ
9​. incomplete
10​. “Place your bets”
11​. 切嵌とfairytale
MC4
12​. 夕凪を連れて
13​. Hightail it
MC５
14​. その夜が明けるまで
15​. マーガレットの沈黙
MC6
16​. 地図が無くても戻るから

Encore
17​. Onlynight Crown
MC7
18​. カレイドスコープ

Special Movie
あんぐり慎のあんぐり〜しょっぴんぐ 東京公演
あんぐり慎のあんぐり〜しょっぴんぐ 大阪公演

・Live CD INDEX ※A-on STORE限定版のみ付属
Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom・東京公演
01​. 愚者の跳躍
02​. Catch Me If You Can
03​. 切嵌とfairytale　
04​. Hightail it
05​. その夜が明けるまで
06​. 地図が無くても戻るから
07​. カレイドスコープ

▼商品のご注文はこちら
通常版
https://lnk.to/LABX-8829

Live CD付き限定版
https://lnk.to/LABX-8829s

 
◆古川慎 ランティス・アーティストページ