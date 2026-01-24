声優・アーティストの古川 慎が、2026年11月7日(土)に熊本、11月28日(土)に埼玉と2箇所を巡る＜3rd Live＞ツアーの開催を発表した。

熊本は古川の出身地でもあり、アーティストとして初の凱旋公演を果たす。3rd Live開催決定に際し、古川よりコメントも到着している。

◆ ◆ ◆

■古川 慎 コメント

古川慎です。

ありがたいことに3rd Liveの開催に至りました。

今回もツアー。二ヶ所ではありますが、昔から縁のある地と、なんだか縁を感じる所で開催出来るのは嬉しくもあり、不思議な気分です。

熊本は確か会場近くに熊本城もあった筈。城の目の前。すごい。

ライブ観たあとは美味しいもの食べてきてください。

各所楽しんでいきましょう。

よろしくお願いします！

◆ ◆ ◆

3rd Liveのチケット最速先行は3月18日(水)より開始となり、同日発売となる『Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom』Blu-ray 初回生産分に申込券が封入される。同作Blu-rayには昨年開催された2nd Live Tourの東京公演を完全収録し、初回生産仕様として3rd Liveのチケット最速先行抽選申込券に加えて、フォトブックやブロマイド3枚セット、ライブ映像を収録したDLカードやBlu-rayの収納BOXも付属する。

2023年11月にZepp Shinjuku (TOKYO)で行われた初の有観客Liveに続き、昨年の2nd Live Tourもチケットは全公演SOLD OUT。2nd Live Tourでは“四季”をテーマに観客を魅了した古川が、アーティストとしてさらなる表現を追求する3nd Liveに注目だ。

■＜古川 慎 3rd Live ＞

＜熊本公演＞市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）

2026年11月7日(土) 16:30開場／17:30開演

＜埼玉公演＞川口リリア・フカガワみらいホール（メインホール）

2026年11月28日(土) 16:30開場／17:30開演 【チケット料金】

全席指定：9,000円(税込)

※未就学児入場不可 【チケット受付】

＜2nd Live Blu-ray封入先行＞※対象商品に封入されている抽選申込券にて受付

対象商品：2026年3月18日(水)発売「Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom」Blu-ray

■受付期間：2026年3月18日(水)10:00〜4月12日(日)23:59

■入金期間：2026年4月18日(土)13:00〜4月21日(火)21:00

※枚数制限：『シリアルNo.』1つにつき各公演2枚まで(複数公演お申込み可) 公演の詳細はこちら

https://furukawamakoto.lantis.jp/news/1792/

■Blu-ray『Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom』

2026年3月18日(水)発売 品番：LABX-8829

価格：8,800円(10%税込) / 8,000円(税抜)

初回生産仕様：フォトブック、ブロマイド3枚セット、ライブ映像を収録したDLカード、Blu-ray収納BOX 【Live CD付きA-on STORE限定版】

価格：11,000円(10%税込) / 10,000円(税抜)

バンドルセット内容：Live CD ※A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART限定販売となります。

※Live CDは、一部楽曲を厳選の上、収録いたします。

※数量限定商品となります。規定数に達し次第、販売受付終了となります。

※特典は、商品と同梱の上、お届けいたします。

※【Live CD付きA-on STORE限定版】をご購入いただいた方にもA-on STOREオリジナル特典をお渡しいたします。 ・Blu-ray INDEX

Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom・東京公演

1​. カレイドスコープ

2​. first light

MC1

3​. 愚者の跳躍

4​. 本日モ誠ニ晴天也

5​. Forsaken kiss

MC2

6​. Like a sunflower

7​. rainy day

MC3

8​. Catch Me If You Can

あんぐり慎のあんぐり〜しょっぴんぐ

9​. incomplete

10​. “Place your bets”

11​. 切嵌とfairytale

MC4

12​. 夕凪を連れて

13​. Hightail it

MC５

14​. その夜が明けるまで

15​. マーガレットの沈黙

MC6

16​. 地図が無くても戻るから Encore

17​. Onlynight Crown

MC7

18​. カレイドスコープ Special Movie

あんぐり慎のあんぐり〜しょっぴんぐ 東京公演

あんぐり慎のあんぐり〜しょっぴんぐ 大阪公演 ・Live CD INDEX ※A-on STORE限定版のみ付属

Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom・東京公演

01​. 愚者の跳躍

02​. Catch Me If You Can

03​. 切嵌とfairytale

04​. Hightail it

05​. その夜が明けるまで

06​. 地図が無くても戻るから

07​. カレイドスコープ ▼商品のご注文はこちら

通常版

https://lnk.to/LABX-8829 Live CD付き限定版

https://lnk.to/LABX-8829s



◆古川慎 ランティス・アーティストページ