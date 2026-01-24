古川 慎、出身地・熊本への初凱旋ライブとなる＜3rd Live＞開催決定
声優・アーティストの古川 慎が、2026年11月7日(土)に熊本、11月28日(土)に埼玉と2箇所を巡る＜3rd Live＞ツアーの開催を発表した。
熊本は古川の出身地でもあり、アーティストとして初の凱旋公演を果たす。3rd Live開催決定に際し、古川よりコメントも到着している。
◆ ◆ ◆
■古川 慎 コメント
古川慎です。
ありがたいことに3rd Liveの開催に至りました。
今回もツアー。二ヶ所ではありますが、昔から縁のある地と、なんだか縁を感じる所で開催出来るのは嬉しくもあり、不思議な気分です。
熊本は確か会場近くに熊本城もあった筈。城の目の前。すごい。
ライブ観たあとは美味しいもの食べてきてください。
各所楽しんでいきましょう。
よろしくお願いします！
◆ ◆ ◆
3rd Liveのチケット最速先行は3月18日(水)より開始となり、同日発売となる『Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom』Blu-ray 初回生産分に申込券が封入される。同作Blu-rayには昨年開催された2nd Live Tourの東京公演を完全収録し、初回生産仕様として3rd Liveのチケット最速先行抽選申込券に加えて、フォトブックやブロマイド3枚セット、ライブ映像を収録したDLカードやBlu-rayの収納BOXも付属する。
2023年11月にZepp Shinjuku (TOKYO)で行われた初の有観客Liveに続き、昨年の2nd Live Tourもチケットは全公演SOLD OUT。2nd Live Tourでは“四季”をテーマに観客を魅了した古川が、アーティストとしてさらなる表現を追求する3nd Liveに注目だ。
■＜古川 慎 3rd Live ＞
＜熊本公演＞市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）
2026年11月7日(土) 16:30開場／17:30開演
＜埼玉公演＞川口リリア・フカガワみらいホール（メインホール）
2026年11月28日(土) 16:30開場／17:30開演
【チケット料金】
全席指定：9,000円(税込)
※未就学児入場不可
【チケット受付】
＜2nd Live Blu-ray封入先行＞※対象商品に封入されている抽選申込券にて受付
対象商品：2026年3月18日(水)発売「Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom」Blu-ray
■受付期間：2026年3月18日(水)10:00〜4月12日(日)23:59
■入金期間：2026年4月18日(土)13:00〜4月21日(火)21:00
※枚数制限：『シリアルNo.』1つにつき各公演2枚まで(複数公演お申込み可)
公演の詳細はこちら
https://furukawamakoto.lantis.jp/news/1792/
■Blu-ray『Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom』
2026年3月18日(水)発売
品番：LABX-8829
価格：8,800円(10%税込) / 8,000円(税抜)
初回生産仕様：フォトブック、ブロマイド3枚セット、ライブ映像を収録したDLカード、Blu-ray収納BOX
【Live CD付きA-on STORE限定版】
価格：11,000円(10%税込) / 10,000円(税抜)
バンドルセット内容：Live CD
※A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART限定販売となります。
※Live CDは、一部楽曲を厳選の上、収録いたします。
※数量限定商品となります。規定数に達し次第、販売受付終了となります。
※特典は、商品と同梱の上、お届けいたします。
※【Live CD付きA-on STORE限定版】をご購入いただいた方にもA-on STOREオリジナル特典をお渡しいたします。
・Blu-ray INDEX
Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom・東京公演
1. カレイドスコープ
2. first light
MC1
3. 愚者の跳躍
4. 本日モ誠ニ晴天也
5. Forsaken kiss
MC2
6. Like a sunflower
7. rainy day
MC3
8. Catch Me If You Can
あんぐり慎のあんぐり〜しょっぴんぐ
9. incomplete
10. “Place your bets”
11. 切嵌とfairytale
MC4
12. 夕凪を連れて
13. Hightail it
MC５
14. その夜が明けるまで
15. マーガレットの沈黙
MC6
16. 地図が無くても戻るから
Encore
17. Onlynight Crown
MC7
18. カレイドスコープ
Special Movie
あんぐり慎のあんぐり〜しょっぴんぐ 東京公演
あんぐり慎のあんぐり〜しょっぴんぐ 大阪公演
・Live CD INDEX ※A-on STORE限定版のみ付属
Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom・東京公演
01. 愚者の跳躍
02. Catch Me If You Can
03. 切嵌とfairytale
04. Hightail it
05. その夜が明けるまで
06. 地図が無くても戻るから
07. カレイドスコープ
▼商品のご注文はこちら
通常版
https://lnk.to/LABX-8829
Live CD付き限定版
https://lnk.to/LABX-8829s