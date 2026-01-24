女優・山本ひかるが23日、自身のインスタグラムで放送300回を迎えた同日の放送で幕を下ろしたテレビ朝日系の人気ドラマ「科捜研の女」への感謝をつづった。



【写真】姉妹みたい 大物女優が包み込むような優しい表情に

科捜研の映像データ担当の涌田亜美を演じた山本。主演の沢口靖子が演じた榊マリコの同僚役だった。「科捜研の女FINAL ありがとうございました」と書き出し、「科捜研の女のおかげで今の私があります」と26年間の歴史を刻んだ人気ドラマシリーズへの思いを記した。



沢口に腕を組まれながら黄色の花束を手にした2ショットをアップ。表情には万感の思いがにじんでいる。最後は「これからもよろしくお願いします！」と前向きな言葉で結んだ。山本は24年1月に結婚を発表。プロ雀士としての顔も持つ。1日にはインスタグラムで妊娠を発表している。



ファンからは「ひかるちゃんの“ラジャー”が好きでした」「お疲れ様でした」「更なる活躍も期待してますね」といったコメントに加え、「復活してほしいなぁ」「帰って来る日を待ってます」と“再会”を期待する声があがっていた。



