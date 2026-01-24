おぎやはぎの小木博明が２２日深夜に放送されたＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ おぎやはぎのメガネびいき」に出演した。

ある日、友人からＳＮＳ上に広がった自身のエピソードがあると教えられた小木。「昔、人力舎の地方営業に行って、あぶがいじられて泣いちゃった事件覚えてる？」と、相方の矢作兼に話を振った。

小木によると人力舎所属の芸人たちの地方営業の移動中、大勢で北陽の虻川美穂子をいじる場面があったという。「あまりにもいじられすぎて、『もうやめてください』って感じで（泣いちゃった）。そこで矢作が怒るんだよ。『人の泣いているところを笑いにしたってつまんねえよ』って」と、当時の状況を説明した。

怒ったとされる矢作は「オレ怒るの？全然覚えてない」と語ったが、小木はその出来事自体は覚えているといい、「（いじりを）一掃したというか、バスの中の流れが変わったんだよ」と回顧。そして、その出来事に関連してＳＮＳ上に広がった話として「あぶの秘密を『ある先輩』がバラしたから、みんなにいじられたって。でも矢作はその輪には入らず、キレるのよ。で、秘密をバラしたのが、オレだったの」と紹介した。

矢作の「それホントなの？」の問いに「ホントじゃないんだよ」と即答した小木。「でもこの話がＳＮＳにバァーって出てるんだよ。事実じゃない。矢作が怒ったのはオレ覚えてる。でもさ、あぶがオレに秘密を教えるわけない、当時から。そんなに仲良くなかった」と理由を説明した。

さらに「さすが小木だな、みたいになっているの。口が軽いっていうか、人でなし的なね」と、ＳＮＳでの反応に困惑。当時は自身も先輩芸人からいじられる側だったとし、「まあ聞いて笑っているオレもダメな人間なんだけど。でもオレが犯人だって話が変わってんのよ。小木最低みたいになってる。イライラしてこっちは、なんでオレが」と憤慨。「あぶの秘密をばらすわけないだろって、あぶがオレに秘密を言うわけねえだろって」と、ネット上に広がる虚偽の情報へのいら立ちをあらわにしていた。