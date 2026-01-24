元旦に発表された俳優・長澤まさみ（38）と映画監督・福永壮志氏（43）の電撃結婚。

【画像】「胸を鷲掴みにされ、水を口移ししてキス」清純派イメージを裏切る“大胆な絡み”を披露した長澤まさみ（当時24）を見る



長澤まさみ ©時事通信社

昨年10月頃、長澤の事務所が関係各所に「来年の1月から9月頃までは稼働できない」と連絡していたことが「週刊文春」で報じられ、注目を集めている。

福永氏は1月後半からカナダで撮影されるドラマ『SHOGUN』シーズン2で監督を務めることが決まっており、広告関係者によれば、業界では長澤が同行するのではないかとささやかれているという。

ヤフコメ欄では応援のメッセージが相次ぐ

この報道を受けたYahoo!コメント欄では、長澤への応援の声が相次いだ。

「もう十分よく働いておられるので、プライベートの休養を長期で取られてもいいと思います」「今までどれだけ頑張ってきた事か努力もかなりだと想います。結婚して長期休暇取るのはいい事です」「新婚さんなのですから、二人だけの時間を大切に」といったコメントが寄せられている。

また、長澤の女優としての地位の安定性を指摘する声も多い。「長澤まさみは別格という扱いの人が多いでしょうから、大丈夫だと思う」「長澤まさみさんは女優として不動のものに感じる人は多いと思う」との評価が目立つ。

一方で「9月までと言わず、年内一杯休養すればいいのに」といった、より長期の休養を望む声や、新婚生活を大切にすべきだとする意見も多数見られた。

多くの祝福の声に包まれての新生活。長澤の動向が引き続き注目される。

（「文春オンライン」編集部）