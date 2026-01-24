冨安健洋がついにアヤックスデビューも？ 指揮官がメンバー入りの可能性を示唆「医師の診察を受けて判断する」
現地１月24日に行なわれるオランダリーグ第20節のフォレンダム戦の前日会見で、アヤックスのフレッド・グリム監督が冨安健洋の出場可否に言及した。現地メディア『ESPN NL』が伝えている。
昨夏にアーセナルとの契約を解消し、昨年12月に板倉滉が所属するアヤックスと契約した日本代表DFは、１月の上旬には全体練習に合流している
2024年10月以来となる実戦復帰が注目されるなか、指揮官は、「コンディションは良い時と悪い時がある」としながらも、「現時点では順調に回復している。明日のメンバーに加えられるかどうかは、医師の診察を受けて判断する」とコメント。メンバー入りする可能性を示唆した。
フォレンダム戦でベンチ入りするかは分からない。ただ、デビューが近づいているのは、間違いなさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
