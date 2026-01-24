ニュルンベルク戦で先制点を決めた秋山。（C）Getty Images

　ダルムシュタットMF秋山裕紀のゴールに称賛が集まっている。

　現地１月23日に開催されたブンデスリーガ２部の第19節で、秋山と古川陽介が所属するダルムシュタットがニュルンベルクとホームで対戦。２−０で勝利した。

　この一戦に先発した秋山が均衡を破る先制弾を奪う。スコアレスで迎えた60分、敵陣ボックス手前の中央で左CKを相手がクリアしたボールに反応。狙い澄ました左足のダイレクトシュートをゴール左上に突き刺してみせた。
 
　今季リーグ戦３点目を決めた25歳日本人MFの見事な一撃に、SNS上では「キック精度めちゃくちゃ研かれてる」「凄すぎる」「素晴らしい」「ドイツの水が合ってるのかね」「上手すぎるやないかーい」といった声が上がっている。

　またドイツメディア『LILIENblog』が、「華麗な一撃で先制点を挙げた」と称賛すれば、ブンデスリーガの公式サイトも「美しいゴール。左足インサイドで強烈なシュートを叩き込んだ」と賛辞を贈っている。

　なお、ダルムシュタットは３試合ぶりの白星で９戦無敗。暫定ながら自動昇格圏の２位に浮上した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】ダルムシュタット秋山裕紀の鮮やかなゴール！

 