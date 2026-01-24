「そのものすぎて震える」希空、“ままにしてもらった”ミニモニ。姿を披露！「そっくり」「ガチ熱い」
インフルエンサーの希空さんは1月22日、自身のInstagramを更新。母・辻希美さんにメイクや髪形を再現してもらったミニモニ。姿を披露しました。
【写真】希空、ミニモニ姿を披露！
「あの頃の辻希美そのものすぎて震える」希空さんは「ままに昔のメイクと髪型してもらった 当時のミニモニの衣装借りて着てみたよっ 前髪が少し薄すぎた」とつづり、2枚の写真を投稿。辻希美さんがかつて所属していた、モーニング娘。からの派生ユニット・ミニモニ。の衣装姿を披露しています。
この投稿には、23日時点で22.7万件を超えるいいね！ が寄せられるほか、「ガチ熱い!! 可愛い〜!! 辻ちゃんそっくり!!」「目と口元のかんじとか、希空ちゃんと辻ちゃんやっぱり似てる！」「あの頃の辻希美そのものすぎて震える」「ありがとうありがとう」との声が上がっています。
当時の“辻ちゃん”ファンも歓喜！2001年1月のミニモニ。のデビューシングル『ミニモニ。ジャンケンぴょん！』発売当時は13歳だった辻希美さん。第1期メンバーとして人気を博しました。当時の“辻ちゃん”をほうふつとさせる希空さんのミニモニ。姿には、ファンからも歓喜の声が多数上がっています。(文:福島 ゆき)
