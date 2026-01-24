男性アイドルグループ「THE SUPER FRUIT（スパフル）」らが所属するつばさレコーズの男子部門「つばさ男子プロダクション」のメンバー21名が24日、都内で「つば男 新春大運動会 2026」に出演した。

イベントでは紅組、白組に分かれて対戦。大歓声に迎えられたメンバーは、体育館の中で向かい合うと、それぞれ勝利を宣言した。

紅組で登場した「SHY」の河合彪雅（17）は「先輩に負けないぐらい気合いを入れて頑張ります」。「SHY」の峯大凱（14）は「今日は絶対白組、ボコします」と気合いを入れ、会場をわかせていた。

白組で登場した「THE SUPER FRUIT」の田倉暉久（22）は「仙波七星を中心に倒したいと思います！」と名指しで敵視。「SHY」の松原有輝（18）は「赤の勝利に！」と言い間違えると、白組メンバーから突っ込まれ、慌てて「間違えた…白の勝利に貢献できるように頑張ります。ホワイト、勝利です！」と力を込めていた。

競技前の準備体操では体をほぐしたほか、MCのリードで変顔や、今年の干支の馬のポーズなどをファンに披露。MCの「キメ顔」の指示に全力で応えた、紅組で出場した「THE SUPER FRUIT」の鈴木志音（22）はファンから大きな歓声を浴びていた。

21名が、綱引き、ファンも参加する玉入れなどで勝敗を競うイベントの様子は、日本最大級の動画サービス「ニコニコ」で有料生配信。詳細は番組視聴サイト（https://live.nicovideo.jp/watch/lv349167913）で確認を。