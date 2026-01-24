迷信・伝承・おまじないを信じますか？ 転校初日、クラスで孤立する少年が迷信研究部に勧誘され…／放課後おまじない倶楽部
『放課後おまじない倶楽部』（尾花せいご：漫画、西洋魔術博物館：監修/KADOKAWA）第1回【全8回】
この記事の画像を見る
季節外れの転校生・栗丸君は新しい学校にうまくなじめず、友達をつくれずにいた。そんな彼に声をかけたのは、ミステリアスな雰囲気の教師・雨野先生。迷信や伝承を実際に試して検証する、迷信研究部の顧問である雨野先生に勧誘され、迷信研究部に入部することを決めた栗丸君。「クリスマスに豆を食べないとロバになる」「悪い子は鬼に連れて行かれて毎日酢を飲まされる」「ナメクジを窓に這わせた跡を読みとって将来の伴侶を占う」など、とんでもない迷信や伝承を次から次へと実践していく。『放課後おまじない倶楽部』で、ちょっぴり摩訶不思議な学園ライフをのぞいてみませんか？
この記事の画像を見る
季節外れの転校生・栗丸君は新しい学校にうまくなじめず、友達をつくれずにいた。そんな彼に声をかけたのは、ミステリアスな雰囲気の教師・雨野先生。迷信や伝承を実際に試して検証する、迷信研究部の顧問である雨野先生に勧誘され、迷信研究部に入部することを決めた栗丸君。「クリスマスに豆を食べないとロバになる」「悪い子は鬼に連れて行かれて毎日酢を飲まされる」「ナメクジを窓に這わせた跡を読みとって将来の伴侶を占う」など、とんでもない迷信や伝承を次から次へと実践していく。『放課後おまじない倶楽部』で、ちょっぴり摩訶不思議な学園ライフをのぞいてみませんか？