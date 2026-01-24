フィリーズの実況アナウンサーがメッツを痛烈に批判した。フィリーズはＦＡボー・ビシェットと合意間近と報じられながら、メッツが３年１億２６００万ドル（１９６億２０００万円）で契約。フィリーズは７年２億ドル（約３１１億４０００万円）で提示していたと見られ、最後の最後で出し抜かれて赤っ恥をかいた。

納得できないのが「ＮＢＣスポーツ・フィラデルフィア」のアナウンサーのベン・デービズ氏。地元ラジオ「９４ＷＩＰ」に出演し、ビシェットが入団会見で「ニューヨークは挑戦だ。ただ勝ちたかっただけだ」などと意欲を見せたことに対し「それは冗談だ。自分にとって一番お金をもらえてオプトアウト（契約破棄条項）が認められていたからさ。成績が悪くても残留できるし、よければ移籍してもっと大きな契約が得られる。とにかくできるだけ多くのお金をもらえるんだ。だからメッツを選んだんだろ」とバッサリ切り捨てた。

続けて「それにあそこは負け組の組織だ。本当にそうだ。負け犬みたいな雰囲気が漂っている。負け続ける雰囲気を醸し出しているんだ。彼は勝利に全力を尽くすと言っているが、勝利に全力を尽くさないチームは一握りしかいない。フィリーズはそうではないのかい？ そんな言い訳はヨソでやってくれ」とまくしたてた。フィリーズにはオプトアウトがなかったとされるが…。宿敵にさらわれ、打撃面の上積みに失敗。この怒りは当分収まりそうにない。