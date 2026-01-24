唐田えりか、個性派ショーパンセットアップからスラリ美脚「全身がアート作品みたい」「かっこよすぎ」
【モデルプレス＝2026/01/24】女優の唐田えりかが1月24日、自身のInstagramを更新。個性溢れるコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳女優「全身がアート作品みたい」美脚輝くショーパン姿
唐田は「映画『恋愛裁判』公開になりました」と、女優の齊藤京子が主演をつとめ、自身も出演している映画『恋愛裁判』が23日より公開されたことを報告。「演じながら、自分自身が空っぽになっていく感覚が恐ろしかったです」と演じる上での想いなどをつづるとともに、腕から背中にかけてに大胆に広がるアクセサリーが印象的なショートパンツのセットアップ姿を披露。スラリと美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「全身がアート作品みたい」「クールで憧れる」「おしゃれ」「着こなせるのすごい」「かっこよすぎる」「スタイル抜群」「美しさが引き立つスーツ姿」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳女優「全身がアート作品みたい」美脚輝くショーパン姿
◆唐田えりか、個性派コーデ公開
唐田は「映画『恋愛裁判』公開になりました」と、女優の齊藤京子が主演をつとめ、自身も出演している映画『恋愛裁判』が23日より公開されたことを報告。「演じながら、自分自身が空っぽになっていく感覚が恐ろしかったです」と演じる上での想いなどをつづるとともに、腕から背中にかけてに大胆に広がるアクセサリーが印象的なショートパンツのセットアップ姿を披露。スラリと美しい脚が際立っている。
◆唐田えりかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「全身がアート作品みたい」「クールで憧れる」「おしゃれ」「着こなせるのすごい」「かっこよすぎる」「スタイル抜群」「美しさが引き立つスーツ姿」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】