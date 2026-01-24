冬の朝は、どうしても布団から出にくくなります。睡眠時間は夏よりも長くなる傾向にあるようですが、ある調査では半数以上の人が冬の睡眠に「満足できない」と回答しています。よい睡眠をとるためのコツを、複数の専門家に教えてもらいました。

■夏より10〜40分長い睡眠時間

森圭介アナウンサー

「今シーズン最長の寒波が日本列島に居座り、寒い日々が続いています。東京は23日、最低気温が氷点下2℃と、この冬一番の冷え込みとなりました。まだまだ厳しい寒さが続きそうですが、朝に布団から出るのは辛くないですか？」

忽滑谷こころアナウンサー

「辛いです。相当なやる気がいりますよね」

森アナウンサー

「厚生労働省によると、冬の睡眠時間は夏に比べて約10〜40分長いそうです」

「夜が長いからなのか、寒いから布団から出たくないから長くなるのかは分かりませんが、睡眠時間が長くとれているということはぐっすり寝ているのか、満足度が高いのかというと、そうでもなさそうです」

「パナソニックが1月に発表した調査（エオリア調べ）では、『この冬の睡眠満足してますか』という質問に対して、『かなり不満』が18%、『やや不満』が35%でした。53%の方が、冬の睡眠に満足していないということが分かりました」

「さらに、全体の7割以上が『なかなか寝つけないことがある』と答えていました。寝つきの悪さが、不満とある程度の相関関係があるのかなと私は思いました」

鈴江奈々アナウンサー

「お布団の中が冷たくて、なかなかスーッと眠りに入れないという悩みがありますね。（朝は）グズグズします。寒いな、（お布団から）出られない、となりますよね」

■冬の睡眠に満足できない理由

森アナウンサー

「冬の睡眠に満足できないのには、やはり理由があるそうです。専門家に聞きました。めいほう睡眠めまいクリニックの中山明峰院長は『大きな理由は寒さと日光が考えられる』と話しています」

「まず寒さについて。冬の低温と乾燥がのどや気管を刺激して、寝つきの悪さにつながってしまいます。さらに日照時間が短くなると活動時間が短くなり、人が元気に活動する時に出る幸せホルモンとも言われているセロトニンの分泌が減るそうです」

「セロトニンは夕方になると睡眠ホルモンに変化するので、睡眠ホルモンの減少につながる。睡眠の量や質も悪くなりがちだということです」

山粼誠アナウンサー

「日が短くなるので、なるべく日中は日に当たるように1駅手前で降りて、時々歩いたりということはしていますね。睡眠はメリハリがついて、しっかり夜を夜と認識しているのかなとは思います。ずっと1日室内にいた時よりは寝つきがいい気はします」

■睡眠の妨げになるかもしれない行為

森アナウンサー

「対策すると変わってくるのかもしれません。寒い夜を乗り越えるために、皆さん様々な工夫していると思うのですが、逆に睡眠の妨げになるという行為もあります。S’UIMIN睡眠ウェルネスアドバイザーの谷明洋さんに聞きました」

「1つ目は、寝る直前のお風呂です。体の芯まで温まると、寝にくくなってしまうということです。入浴は就寝の1〜2時間ほど前がいいそうです。体の芯の温度（深部体温）がグッと上がってから緩やかに下がることで、自然な眠気が促されるといいます」

直川貴博アナウンサー

「私はあえてポカポカのまま寝たいから、（就寝の）ギリギリに（お風呂に）入って、そのままパジャマを着てお布団です。（寝つきは）それが原因かスマートフォンが原因か分かりませんが、ダラダラしていますね」

森アナウンサー

「スマートフォンのライトもあまり良くないと言われます。他にもあり、靴下をはいたまま寝るのが睡眠を妨げているかもしれないそうです」

忽滑谷アナウンサー

「前までは寒くてはいたまま寝ていたんですけど、途中で多分寝ぼけながら熱くなって、靴下を投げ飛ばして、朝起きたらもう脱いでいるという状態になっていました。最近は最初の寒いのを我慢してはいていないです」

森アナウンサー

「靴下をはくと足元から熱が出ていくのが妨げられてしまい、深部体温が下がりにくくなって熟睡しにくくなってしまうので、靴下は脱いで寝た方がいいということです」

「3つ目は、偏った体の温め方です。電熱マットレスや電気毛布を使っている方はいますか？ 私も電気毛布を使っていますが、便利だけれども、体の一部だけ温かすぎるのはNGだそうです」

「例えば、電熱マットレスの温度を高く設定すると背中は温まります。ただ熱くなってしまうとお布団を知らない間にはいだりします」

「そうすると背中は温かいのにお腹は冷たいとなり、この温度差で目が覚めたり、無意識の寝返りが必要以上に増えたりして、睡眠が浅くなってしまうこともあるみたいです」

直川アナウンサー

「確かに私は（布団を）はいでいます。毛布がギリギリかかっている、ぐらいになってしまっていますね」

森アナウンサー

「温度の設定を控えめにして、エアコンなどとも組み合わせて空間全体と体全体がバランスよく温まることが大切だということです」

■ポイントは3つの「首」を冷やさない

森アナウンサー

「また、快眠セラピスト・睡眠環境プランナーの三橋美穂さんに聞きました。寝る時の室温は18〜23℃、湿度は40％〜60％がおすすめだそうです。いい睡眠を取るためのポイントとして、3つの首である首・手首・足首を冷やさないことが大切だそうです」

「たくさん着込むよりも、太い血管がある部分を重点的に温めることで、体全体が程よく温まります」

鈴江アナウンサー

「レッグウォーマーが大好きで、足首を温めるようにしてからは睡眠の質が高まっているという体感があるので続けています」

森アナウンサー

「靴下ではなくレッグウォーマーにすれば、足首は温まるけれども足先から熱が出ていきます」

■血流をよくして快眠を得るコツ

森アナウンサー

「そして寒くなると体が縮こまってしまいます。私はこの間、ぎっくり腰をやってしまいました。縮こまって血流が悪くなるので、寝る前に関節を動かすことが大切だということです。激しい運動は安眠を妨げるので、軽いストレッチがいいそうです」

「どんなストレッチがいいのか専門家に聞きました。トレーニング施設Weekly体幹トレーナーの矢吹裕一さんによると、肩甲骨を動かす肩回しストレッチです」

「椅子かベッドに座り、肘を曲げて肩に触れます。やや前屈気味になりながら、肘で円を描くように20秒ほど前回しします」

忽滑谷アナウンサー

「背中のところがポカポカほぐれる感じがしてきます」

「20秒やったら、ちょっと胸を開いて反り気味に、今度は後ろ回しを同じく20秒ほどやってください」

山粼アナウンサー

「じんわり伸びてきますね」

直川アナウンサー

「（肩甲骨が動いている感じが）します。前側も全体的にポカポカしてきて気持ちいいです」

森アナウンサー

「肩甲骨が動くのを意識しながら、呼吸を止めずにゆっくり行うのがいいそうです」

「睡眠とは体力の基本でもあります。今はスリープテックなど、睡眠がとても注目されています。快適な睡眠を手に入れるために頑張っていただきたいと思います」

「ストレッチは、血流が良くなって体がリラックスモードに切り替わるので寝る前に行うことで安眠が期待できます。お風呂は寝る直前じゃダメ、ストレッチは寝る直前。正しい知識で安眠を手に入れてください」

（1月23日『news every.』より）