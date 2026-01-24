「このしょんぼりした目、かわいそうでかわいい」の声

俳優・村田充が元妻・神田沙也加さん(享年35)の愛犬ブルーザーの近況を報告。愛犬の表情に注目が集まっている。

村田はこれまで、神田さん急逝後に引き取ったブルーザーの愛らしい姿を度々SNSに投稿しているが、17日は様子が一変。

「いつも一緒に寝ているチワワさんをベッドに上げ忘れてしまい、朝起きたらこれ。チワワさん、本当にすみませんでした」とXにつづり、何かを訴えるような視線を送る愛犬の姿をうつした写真をアップした。

この表情にSNS上では「眉間のシワ 笑」「表情がもう『裏切られました』って言ってる…これは謝罪不可避」「バチギレのご様子で可愛い」「めーっちゃ怒ってる」「このしょんぼりした目、かわいそうでかわいい」などの声が寄せられた。 村田は2017年4月に神田さんと結婚し、19年12月に離婚を発表。21年12月、神田さん急逝後に愛犬の行き先を心配する声を受け「安心してください。大切に育てます その準備をしていますよ」とXでコメントしていた。