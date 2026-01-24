「なんか雰囲気が…」「少しびっくり」の声も

現役引退から8年…。フィギュアスケートペア選手として活躍した、世界選手権銅メダリストの近影に注目が集まっている。

21日に放送されたトークバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」(朝日放送)に出演したのは高橋成美さん。フィギュアスケートの知られざる実情やプロスケーターの羽生結弦、浅田真央らとの交流についてなど、様々な話題についてトークを繰り広げた。インスタグラムでは番組のオフショットを公開している。

高橋さんの近影に「なんか雰囲気というか世界観が…すごい可愛いな」「元気で可愛くてめっちゃパワーもらってます」「こんなに話す人だったのかぁ。イメージと違ってた。ちょっとびっくり」「爽やかな感じでいい」「テレビでなるちゃんの姿をみられるのが嬉しい」などのコメントが寄せられた。

高橋さんは3歳からフィギュアスケートを始め、12歳までシングルの選手として競技会に出場。後にペア選手に転向し、2012年世界選手権では日本ペア初の表彰台となる銅メダルを獲得。14年のソチオリンピックには日本代表選手として出場し、18年に引退した。 9日放送のトークバラエティ番組「オフレコスポーツ」(テレビ朝日)に出演した際には、現役時代に頭から落ちて記憶喪失になったことを告白。大技・ツイストリフトの練習中に、当時ペアを組んでいた男性が高橋さんを上に投げた瞬間、リンクに穴が開き男性が転んでしまった結果、高橋さんが頭から落ちて目が覚めたら病院にいたことを打ち明けていた。