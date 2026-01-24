ソフトバンクのイヒネ・イツア内野手（21）が外野の守備にも取り組んでいる。「出場できるところがあればどこでも」。昨季、二塁と外野を守って大活躍した牧原大成内野手（33）のような飛躍を思い描く。

走攻守のレベルアップをテーマに福岡県筑後市のファーム施設で行う自主トレで毎日汗を流す。もちろん本職は遊撃だが、昨年10月から始めた外野の練習も続けている。「打球の判断など、まだ難しい」と話す。

2023年に愛知・誉高からドラフト1位で入団。走攻守そろった遊撃手として潜在能力を高く評価されている。球団には内野から外野の練習を始めた牧原大がいる。小学から高校2年まで外野を守った経験があるイヒネにとって、より出場機会を増やすため、約4年ぶりの挑戦をしている。

昨季は1軍で代走としてプロ初出場。ウエスタン・リーグでは110試合で打率2割5分9厘、5本塁打、44打点。7月度の月間MVPも獲得し、飛躍の1年となった。「全力で頑張ることだけでやってきた」と振り返る。

「もちろん開幕1軍からずっといたい」と大舞台への思いを口にした4年目ドラ1。「毎日全力で頑張るだけ」とスタンスは変えず前だけを見続けている。（浜口妙華）