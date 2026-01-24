表情は薫をほうふつ!?

35年前のドラマでヒロイン・薫を演じた女優が64歳に…。トレードマークの爛錺鵐譽鶚瓩任呂覆た轡悒△龍甕討肪輒椶あつまった。

話題の写真を紹介したのは、東宝主催の才能支援プロジェクト「GEMNIBUS vol.2」の公式X。

複数の新鋭監督による短編作品を1本の映画として構築するオムニバス映画(3月6日公開)の1つ、「You Cannot Be Serious!／ユー・キャノット・ビー・シリアス！」に出演する浅野温子の場面写真を公開した。ブロンドのボブヘアの浅野が人形を手に感慨深い様子で笑みを浮かべている。

ワンレンロングヘアから犒稱儉瓩靴浸僂法屬いつになっても綺麗だよねぇ…」「綺麗でビビる」「ええ女やなぁって思ったら浅野温子さん」などの声が上がっているほか、「ワンレンかき上げを見るだけで甦る青春」「101回目のプロポーズの時に憧れてワンレンロング」「長い髪を描き上げると聞くと浅野温子を思い出す… 時代だな…」とかつての姿を懐かしむファンの声も聞かれた。 浅野は1991年放送の「101回目のプロポーズ」(フジテレビ)で交通事故で亡くなった婚約者を忘れられず、再び恋人を失うことへの恐怖から星野達郎(武田鉄矢)の求愛になかなか応えられない矢吹薫を好演。熱烈なアタックに戸惑う、笑顔や涙など表情豊かな感情的な名物シーンを数多く生んだ。