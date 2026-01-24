昨年11月にNMB48を卒業し、吉本興業所属を発表した小嶋花梨（26）が24日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）に出演。“お金事情”を明かした。

恵方巻きを特集したこの日。近畿を中心に広がったとされる節分の日に恵方に向かい太巻き寿司を食べる習わしだが、小嶋は毎年、願い事を心に思いながら黙々と恵方巻きをほおばるという。

「今年は何を願うの？」と聞くトミーズ・雅に、「いやあ、私そのぉ…」と語り始めた。

「グループを卒業して初めての給料明細が昨日届いたんですよ」と告白。明細を開封する瞬間を振り返り、「ドキドキ…パカッ…冷や汗」と表現。「え!?減ったん？」「うそやん！」と驚く共演陣に、「思っていたよりね…。あの、思ってた金額じゃなかった」と苦笑いした。

手をたたいて笑う雅から「思ってた額の何割ぐらいやったん？」と問われ、「え…3分の1ぐらい」とぶっちゃけ、「この後、マネジャーさんと相談しようと思います」と言って、笑わせた。

トミーズ・健は「やめて、こじりん。そんな話、アイドルやねんから…夢のある話して」とツッコんだが、雅は「でも3分の1はちょっとツライぞ。ちょっとこじりんの給料考えて〜」と代弁していた。