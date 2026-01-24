パク・ヒョンシク、日本FC 『SIKcret JAPAN』の2周年記念ファンミーティング開催へ 3月に東京・大阪で
韓国の俳優パク・ヒョンシクが、日本公式ファンクラブ 『SIKcret JAPAN』2周年を記念して、3月に東京・大阪で来日ファンミーティングを開催することが決定した。
【コンサート写真】黒のジャケット姿で歌唱するパク・ヒョンシク
同公演のタイトルは『2026 PARK HYUNGSIK FANMEETING The Next Page [Again, Together - Our Second Story]』で、“パク・ヒョンシクとSIKcretが描く物語はこれからもずっと続いていく”という意味が込められている。
パク・ヒョンシクは韓国ドラマ『埋もれた心』や、『ドクタースランプ』、『相続者たち』、『花郎＜ファラン＞』、『ハピネス』、『TWELVE トゥエルブ』など、数多くのヒット作に出演している。
■『2026 PARK HYUNGSIK FANMEETING The Next Page [Again, Together - Our Second Story]』公演概要
【東京】
日時：3月12日（木）午後5時開場／午後6時開演
場所：東京国際フォーラム ホールA
【大阪】
日時：3月15日（日）午後4時開場／午後5時開演
場所：グランキューブ大阪 （大阪国際会議場）メインホール
