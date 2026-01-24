◆フィギュアスケート 四大陸選手権 第３日（２４日、中国・北京）

男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は、９８・５９点で１位。友野一希（第一住建グループ）が９７・１９点で２位、山本草太（ＭＩＸＩ）が９４・６８点の３位で２５日のフリーへ進んだ。

最終滑走から出た三浦は、冒頭に４回転サルコー―３回転トウループの連続ジャンプを降りると、続くダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、４回転トウループと全てのジャンプを着氷させた。演技後は両拳を握って笑顔。自己ベストの１０２・９６点には届かなかったが、五輪前最後の実戦となるＳＰで好演した。

友野は冒頭に４回転―３回転トウループの連続ジャンプを降りると、４回転サルコーも着氷。後半のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）も決め、ノーミスの滑りを披露した。山本は冒頭に４回転―３回転トウループの連続ジャンプ、４回転サルコー、トリプルアクセルと降りて、同じく３本のジャンプ全てをそろえた。

日本勢３人が上位を占め、フリーへ。今大会は、女子がＳＰ、フリーともに上位３人が日本勢で、表彰台を独占。青木佑奈（ＭＦアカデミー）が優勝し、ミラノ五輪代表の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、千葉百音（木下グループ）が２位、３位と続いていた。