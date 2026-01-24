『ガンダム 閃光のハサウェイ』ブライト＆ミライ本編登場シーン公開 成田剣＆新井里美コメント全文
アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の追加キャスト＆キャラクターが発表された。主人公ハサウェイ・ノアの両親のブライト・ノア役は成田剣、ミライ・ノア役は新井里美が担当する。また、ブライト・ノア＆ミライ・ノアの本編登場シーンが公開された。
【画像】雰囲気が違う！ブライト＆ミライの登場カット＆設定画
本日放送された、日本テレビの特別番組「機動戦士ガンダム×ZIP!特番 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 公開記念SP」にて、地球連邦軍からの呼び出しに応じるブライトと、それを見送るミライのワンシーンが公開。
ハサウェイが反地球連邦政府運動「マフティー」のリーダーであることを知る由もなく、遠く離れた地で植物観察官補佐として研修中の息子・ハサウェイとの再会を望むブライト。
過去の大戦で活躍した人物たちが再び姿を現し、ファンにとっては胸を熱くする展開が続く一方で、人間ドラマはさらに苛烈さを増していく今作。ハサウェイ自身だけでなく、彼を取り巻く環境や周囲に位置する人物たちが、いかなる形で物語へ関与していくのか期待が高まる。
『閃光のハサウェイ』は、2019年に迎えたガンダム誕生40周年、さらに宇宙世紀の次の100年を描く「UC NexT 0100」プロジェクトの映画化作品第2弾として制作されたもの。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットとなった。『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、シリーズ史上、もっとも濃密なドラマが展開され、少女ギギにかつてのトラウマを思い出すハサウェイが、彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めていくストーリーが展開される。
■成田剣（ブライト・ノア役）コメント
映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』上映決定おめでとうございます。いよいよ第２章！映画館で観れるこの瞬間をどんなに待ち侘びたことでしょう。ハサウェイの父としては初登場となりますが、今回の出演は本当に嬉しいです！シリアスな中に緊張感と迫力がなんとも言えない魅力を感じずにはいられない。どんな人の心にも強烈に響く感動がきっとあるはず。大いに期待していただきたいです。
■新井里美（ミライ・ノア役）コメント
「新井さんのそのままでいいんです、普通に喋っているその声でいいんです」1度目のテストで私の演じたミライさんは、村瀬修功監督のイメージとだいぶ違っていました。ホワイトベースを操縦する程の的確な判断力と優しさを持ち合わせる、素晴らしい女性、ミライさん。
私といえば、自転車の運転も危なっかしく、落ち着きのない性格…なもので、私の演技にはミライさんに近づこうとするあまり、背伸びというか、無理してカッコつけてしまい、それが逆にミライさんを遠ざけてしまったのだなぁと、反省…。それから、成田さんと何度かテイクを重ねるうちに呼吸が合ってきて、いつの間にかミライさんが友人のように、側に寄り添ってくれるような気持ちになりました。
『閃光のハサウェイ』の中で、決して長くはありませんが、とても大切なシーンを演じさせていただきました、ありがとうございました。作品の公開を楽しみにしてくださっているみなさんに、自信を持って、ご期待くださいと、お伝えします！
【画像】雰囲気が違う！ブライト＆ミライの登場カット＆設定画
本日放送された、日本テレビの特別番組「機動戦士ガンダム×ZIP!特番 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 公開記念SP」にて、地球連邦軍からの呼び出しに応じるブライトと、それを見送るミライのワンシーンが公開。
過去の大戦で活躍した人物たちが再び姿を現し、ファンにとっては胸を熱くする展開が続く一方で、人間ドラマはさらに苛烈さを増していく今作。ハサウェイ自身だけでなく、彼を取り巻く環境や周囲に位置する人物たちが、いかなる形で物語へ関与していくのか期待が高まる。
『閃光のハサウェイ』は、2019年に迎えたガンダム誕生40周年、さらに宇宙世紀の次の100年を描く「UC NexT 0100」プロジェクトの映画化作品第2弾として制作されたもの。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットとなった。『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、シリーズ史上、もっとも濃密なドラマが展開され、少女ギギにかつてのトラウマを思い出すハサウェイが、彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めていくストーリーが展開される。
■成田剣（ブライト・ノア役）コメント
映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』上映決定おめでとうございます。いよいよ第２章！映画館で観れるこの瞬間をどんなに待ち侘びたことでしょう。ハサウェイの父としては初登場となりますが、今回の出演は本当に嬉しいです！シリアスな中に緊張感と迫力がなんとも言えない魅力を感じずにはいられない。どんな人の心にも強烈に響く感動がきっとあるはず。大いに期待していただきたいです。
■新井里美（ミライ・ノア役）コメント
「新井さんのそのままでいいんです、普通に喋っているその声でいいんです」1度目のテストで私の演じたミライさんは、村瀬修功監督のイメージとだいぶ違っていました。ホワイトベースを操縦する程の的確な判断力と優しさを持ち合わせる、素晴らしい女性、ミライさん。
私といえば、自転車の運転も危なっかしく、落ち着きのない性格…なもので、私の演技にはミライさんに近づこうとするあまり、背伸びというか、無理してカッコつけてしまい、それが逆にミライさんを遠ざけてしまったのだなぁと、反省…。それから、成田さんと何度かテイクを重ねるうちに呼吸が合ってきて、いつの間にかミライさんが友人のように、側に寄り添ってくれるような気持ちになりました。
『閃光のハサウェイ』の中で、決して長くはありませんが、とても大切なシーンを演じさせていただきました、ありがとうございました。作品の公開を楽しみにしてくださっているみなさんに、自信を持って、ご期待くださいと、お伝えします！