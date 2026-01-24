お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が23日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。左足に激痛が走っていることを明かした。

冒頭で「痛風大爆発」と口したせいや。片足でケンケンしながら移動しているといい、「片足ケンケン飛びで入ってきたから、こいつラジオ好きやなって思われてると思うんですけど、ちゃうねん。“イェーイ！”って入ってきたわけじゃないのよ」と明かした。「痛風爆発してます。ありのままラジオだから言わせてもらうけど、ジンジン（痛い）。ずっと左足が」と説明した。

相方の粗品は「3、4年前に1回（せいやに）痛風疑惑があった」と回想。約4年前にせいやに痛風疑惑が上がったが、当時のマネジャーが「痛風じゃないです」と否定したという。せいやは「懐かしい。言ってたわ」と思い出し、「通風やろ！そん時も！」と声を荒げた。

その上で「正直今も痛風って言ってるけど、痛風か分からんねん。痛風あるあるらしいですけど。もう痛すぎて、骨折れてるのかなって思ってる。それくらい痛い」と話した。

「ほんまに3日前、4日前くらいからちょっと予兆あって。でも仕事休むほどではないなみたいな。ほんで、2日前くらいから、布団の布がちょっと当たるだけで“痛ー！”みたいな」と説明。「ほんまに布がちょっとすれただけで“痛ー！”ってなって起きるねん。寝れんくて。痛すぎて」と訴えた。

痛みの原因は分からず。粗品に足を見せながら「色見てくれ！色ヤバない？赤黒いねん」とアピール。「骨折したことあるんですけど、めっちゃ似てるねん、色。通風でこんな歩かれへんかなみたいな」と話した。

病院には行ったが、時間がなかったためレントゲンは撮らなかったという。粗品は「心配やけど。どっちか気になるな」と心配した。