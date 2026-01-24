下越では、２４日夜遅くにかけて大雪による交通障害に警戒してください。



２４日午後４時すぎ、新潟市、燕市、五泉市、阿賀野市、聖籠町、弥彦村に「大雪警報」が発表されています。



新潟地方気象台の発表によると、新潟県では２５日にかけて山沿いだけでなく、平地でも大雪となるでしょう。



また、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、大雪警報の発表地域が更に広がる可能性があります。

◆雪の予想

２５日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

下越 平地 ５０センチ

下越 山沿い ５０センチ

中越 平地 ４０センチ

中越 山沿い ８０センチ

上越 平地 ４０センチ

上越 山沿い ８０センチ

佐渡 ２０センチ





２５日午後６時から２６日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

下越 平地 ５センチ

下越 山沿い ３０センチ

中越 平地 １５センチ

中越 山沿い ４０センチ

上越 平地 １０センチ

上越 山沿い ４０センチ

佐渡 ５センチ



下越では、２４日夜遅くにかけて大雪による交通障害に警戒してください。

◆各地の積雪状況

２４日午後４時現在のアメダス速報値による、各地の積雪の状況です。



魚沼市守門 ２５６センチ

十日町 ２１４センチ

魚沼市小出 ２０１センチ

上越市安塚 １８２センチ

津南 １５４センチ



２４日午後４時現在の２４時間降雪量は、以下の通りです。

阿賀町津川 ４６センチ

長岡 ４０センチ

上越市安塚 ３７センチ

新潟市松浜 ３４センチ

十日町 ３４センチ



このあとも新潟県では、２５日昼前にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。



電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結、また、２５日明け方にかけては落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。



※２４日午後４時４２分発表「大雪と雷及び突風に関する新潟県気象情報」より

