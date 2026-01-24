「悪くはないかな」「違う色は入れられると思う」ドイツ古豪移籍の21歳日本代表が語った手応え 指揮官も「とてもいい印象」【現地発】
トッテナムからドイツの古豪ボルシアMGへレンタル移籍した日本代表DF高井幸大が、18節ハンブルガーSV戦後に取材に対応し、新天地での手応えを口にした。
この試合ではチームとして攻守のバランスが崩れることも少なくなく、昇格クラブの相手に押される苦しい展開。高井はDFケビン・ディクスが脳震盪で途中交代を余儀なくされたために、88分から途中出場した。
０−０でアディショナルタイム９分という、緊張感ある終盤ながら落ち着いた対応を見せ、チームは無失点での引き分けで勝点１を手にしている。
試合後の取材エリアで、21歳は、チームの戦い方について冷静に振り返りつつ、自身のコンディションも上向いていることを明かしている。
相手ビルドアップ時のチーム全体の対応について、「後ろに人数が少し多いかなとは思いました。もう少し前に人にいく意識はあった方がいいのかなという感じですね」と見解を示していた。
ペナルティエリア付近で守備の人数を確保しすぎることで中盤での主導権を相手に渡してしまい、ボールを回されてしまう場面を受けての的確な指摘だ。加入間もない中でも、チームの課題を自分の言葉で整理している点が印象的だ。
個人の状態についても、確かな前進がある。
「この前の試合に45分出て、だいぶ悪くはないかなと」と語り、実戦を通して感覚を取り戻している段階にあることを示した。出場時間を積み重ねながら、強度の高いブンデスリーガに順応している。
獲得時には、ボルシアMGのスポーツダイレクターであるルーベン・シュレーダーが「コウタは大きく、フィジカル能力の高いCBだ。優れたスピードも持ち合わせている」と期待を寄せた。重要な戦力候補として見ていることが分かる。
さらにオイゲン・ポランスキ監督も「とてもいい印象をもたらしている。チームにうまく順応しているし、チームも彼を非常に良く受け入れている」と、その適応力を評価する。
高井自身も「新しい風というか、違う色は入れられると思います。日本人らしく、がんばりたいと思います」と前向きに語っている。
ここから先、出場機会をさらに掴み取り、チームにどんな色を加えられるか。高井の挑戦は始まったばかりだ。
取材・文●中野吉之伴
