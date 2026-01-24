女優の中越典子（46）が24日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。子供の習い事を明かす場面があった。

中越は2014年12月に俳優の永井大と結婚。子供については「うちは上が男の子で、小学校2年生で8歳、下が年子で7歳の娘です」と明かした。

番組では子供たちにアンケートを実施。長男は将来の夢に「NBAバスケットボール選手」と回答したと紹介され、中越は「まあやってますけれども、空手でも（試合で）金メダル獲っちゃったから。頑張ってほしい」と目を細めた。

続けて長女の夢としては「画家、ネイリスト、メークアップアーティスト、バレリーナ、モデル、空手家」とたくさんあると明かされた。

好奇心旺盛かと問われ「めちゃくちゃ旺盛で。もう2歳からメークしてるし、私もしてもらってますし」と中越。「ネイルも毎日帰ってくるとネイルチップを作るんですよ。ライト当てたり、いろんな物付けたり貼ったりして。マニキュア塗って」と打ち明けた。

「楽しみです。頑張ってほしいです」と笑顔で話した。