巨人の田中将大投手（37）が24日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。“庶民派”な一面を見せた。

この日のテーマは「中華まん」。

蛯原哲アナウンサー（51）から直撃されたマー君。「ホントいつ食べたかなぁ…」と最初は思案顔だったが、子供のころは？と水を向けられると「あぁ、コンビニとかで食べてましたね。野球行く時にコンビニ寄って、ちょっと食べて…みたいな」と当時を回想した。

そして、小学校からの幼なじみである坂本勇人内野手（37）と一緒に食べたこともあったのか聞かれると「…こともあったかもしれないですね」と笑みを浮かべた。

「でも、あんまんとか甘いの好きですし、ピザまんも豚まんも。全部食べてますよ」という兵庫県出身のマー君。豚まんの裏の紙にベタっと付いてしまった場合も「いっぱい付いたら取りますよ！もったいない！」と“庶民派”なところを見せた。

だが、同じ兵庫県出身でも岸田行倫捕手（29）は豪快。「関西にいた時は551（蓬莱）」と有名店の味が好きだと明かしたものの「唯一の欠点が」と木製の敷紙を「はがす時に調子悪い時は肉がほぼ見えてる状態っていうか…」と底に穴があいて中身が丸見えになってしまうと嘆いた。

そして、その紙に付いたものをどうするのか聞かれると、マー君とは違って岸田は「ケーキ（のフィルム）とかやったら、付いてたらたまに取りますけど、豚まんはさすがにそこはやらないです。ベタベタになるので。諦めます、そこは」とセレブな？一面を見せていた。