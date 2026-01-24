◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)

卓球の全日本選手権は24日、一般の部・男子シングルスは準々決勝が行われ、ベスト4が出そろいました。

前回王者・松島輝空選手は、吉村真晴選手と対戦し、第4ゲームまで連続でデュースとなる拮抗した展開となります。それでも終盤で底力を発揮しポイントを重ねた松島選手が4-1(11-13、12-10、14-12、13-11、11-6)で勝利を飾りました。

ジュニア男子シングルスを制した川上流星選手は、谷垣佑真選手に第1ゲームを奪われつつも第2・第3ゲーム連取で逆転に成功します。終始、攻める姿勢をみせた川上選手でしたが、第4、第5、第6ゲームはいずれも一歩及ばず、2-4(3-11、13-11、11-5、10-12、11-13、9-11)で競り負けました。谷垣選手は2年連続のベスト4進出となりました。

張本智和選手は、ダブルスでペアを組んだことがある木造勇人選手と対峙。お互い知り尽くした両者の対戦はフルゲームにもつれる激戦となりました。3-3で迎えた最終第7ゲーム、張本選手は意地をみせ序盤からリードします。そして最後はそのままポイントを積み重ね勝利。4-3(11-4、8-11、10-12、11-7、11-9、8-11、11-8)で死闘を制しました。

前回準優勝の篠塚大登選手は2年連続で宇田幸矢選手とベスト8で激突。1-1の同点から第3、第4ゲームを篠塚選手が連取すると、第5ゲームは宇田選手の反撃を受け3-2となります。第6ゲームもデュースにもつれる拮抗した展開となりますが、最後は篠塚選手が競り勝ち4-2(11-4、6-11、11-9、11-9、6-11、13-11)で4強進出を決めました。

くしくもベスト4は昨年と同じ顔ぶれに。そして25日には、その準決勝と決勝が行われる予定です。

【男子シングルス】

▽準々決勝

松島輝空 4-1 吉村真晴

張本智和 4-3 木造勇人

谷垣佑真 4-2 川上流星

篠塚大登 4-2 宇田幸矢

▽準決勝松島輝空 - 張本智和谷垣佑真 - 篠塚大登