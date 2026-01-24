◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)

女子シングルスで大会4連覇を目指す早田ひな選手が24日、準々決勝でカットマンの佐藤瞳選手に完勝。8年連続でベスト4を決めました。

佐藤選手は直前の国際大会で世界ランク4位である中国の蒯曼選手に勝利。今大会も優勝経験のある平野美宇選手を破り、勝ち上がってきました。

カットプレーで1プレーが長いラリーとなりますが、冷静に対応。「大事なところでちょっとネットインしちゃったりとか、運が見方をしてくれたところが私はあったんですけど。でも終始落ち着いてプレーすることができた」と4-0(11-7、11-5、11-5、11-8)で破りました。

相手のカットプレーに対しては、「今のカットの二人、橋本(帆乃香)選手と佐藤(瞳)選手。やっぱり実力がすごくある選手なので。そこが上がってくるかもしれないという可能性は感じていたので、しっかり。全日本の前の練習も結構カット打ちを定期的に入れていて、練習通りのプレーがしっかりできたと思います」と勝因を明かします。

さらに「色んなタイミング、色んな選択肢をとれるということはすごく大事だったと思いますし、その選択肢を常に考えられるくらい落ち着いてプレーできていたと思う」と早田選手。

「色んな感覚が研ぎ澄まされていってるなという感じはあったんですけど、今までのカットの選手の試合に比べてもやっぱり一番状態としてよかったと思いますし、一番練習したことが発揮されていたと思うので、自分の強さを感じた試合だったかなと思います」と勝利に胸を張りました。

25日は準決勝と決勝が開催。次戦は2023年大会の決勝で戦った木原美悠選手と戦います。「(4連覇は)あまり。明日も木原(美悠)選手との対戦で、3年前の決勝で0-2のところから大逆転という感じだったので、ここに上がってくる選手はやっぱり実力があると思う。私自身もいつ負けるかわからないですし、明日もまたさらに強くなりたいという気持ちで頑張れたらいいなと思っています」と気を引き締めました。