RIZINに出場している宇佐美正パトリック（25）、元KNOCK OUT-BLACK ウェルター級王者・中島玲（27）、DEEPやブレイキングダウンで活躍するウルシマン（28）が所属する「ハイブリッドアカデミージム」が1月30日に大阪・都島でフィットネスジムをオープンする。

今回オープンする「ハイブリッドアカデミーMMAフィットネスジム」は、「最短で最高の到達点へ」をコンセプトに、ハイレベルな最新トレーニング・セルフケア機器も完備。安全性と快適さを重要し、美と健康の増進を最も効果的に実現する環境を提供する初心者にも優しいフィットネスジムだ。

地域密着型であるこのジムは、キッズクラス、グループフィットネス、サーキットトレーニングに特化している。そして修斗加盟店にもなる。宇佐美やウルシマンなど現役格闘家がパーソナル指導するため、宇佐美は「会員さんたちが楽しく、なおかつ自然と強くなれて、ジムに来ることが楽しみになるようなジムにしたい」と話した。

4歳から小学6年生までのキッズクラス。ウルシマンは「キッズクラスは、マッド運動やボールを使ったトレーニングなど総合格闘技に特化しすぎない練習ができます」と説明し、「いずれは、ここのキッズクラスからプロ選手やチャンピオンクラスの選手を輩出できればと思ってます」と語った。グループフィットネスでは、キックボクシングエクサイズやミット打ちなども体験ができる。

そして高濃度の水素を吸入することで、疲労回復・コンディショニング・リカバリーをサポートする「HyDREX 高濃度水素吸入機」や、肌の状態や目的に合わせてLEDの光を照射し、肌のコンディション調整・エイジングケアをサポートする「OMEGA PDT LED美顔器」、目的やコンディションに合わせてサプリメントを提供できるAI型の次世代型サプリメントサーバー「GRANDE サプリメントサーバー」などトレーニング効果を最大限に引き出すため、美容・回復・コンディショニングに特化した最新設備を完備している。宇佐美は「普通のジムだと、女性が通いづらい部分もあると思うんですけど、女性スタッフもいます。そして他のジムには置いてない女性のセルフケア器具も完備しているので、女性の通いやすい環境だと思います」と女性会員も大歓迎だという。

普通のトレーニングジムでは完備していないトレーニング器具を使った高強度の全身運動やミット打ちなどができるという。ウルシマンは「一般向けにサーキットトレーニングできるところは少ないと思いますし、仕事や通学前に朝活感覚で使ってほしいですね」と、朝から生活リズムを整える習慣として活用してほしいと口にした。

この他にも一般の男性会員も営業時間中に、他のジムにあまり置いてないトレーニング器具を使った筋肉トレーニング、ミット打ち、サンドバッグ打ちなどもできることも体験できる。

▽ハイブリッドアカデミーMMAフィットネスジム 大阪府大阪市高倉町2-4-19、

▽メールアドレス: info@mma-f.com

▽ウェブサイト: mma-f.com

▽公式インスタグラム: @HYBRID_ACADEMYGYM

▽公式Xアカウント: @hybrid__academy