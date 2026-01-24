1月23日、タレントの井上咲楽が自身のYouTubeチャンネルを更新。価格およそ600万円の高級車を衝動買いしたことを明かし、話題となっている。

「動画の冒頭で井上さんは『初めての車を買います』と宣言。仕事で失敗して落ち込んだ帰り道、たまたま通りかかったMINIのディーラーで展示車を見かけたことがきっかけだったそうです。

飛び込みで試乗をお願いし、『めちゃめちゃ気に入ったので（MINIを）買うことに決めました』と、購入までの経緯を説明していました」（芸能記者）

この日は納車日。「人生で一番の衝動買いかもしれません」と喜びに浸り、これまで最高額の買い物は、大好きな漫画家・蛭子能収氏の絵で30万円だったことも告白した。

必要書類への記入を終え、愛車とご対面すると、「かわいい！うれしい！」と大興奮だった。

「どのくらい大きな買い物をした？」と聞かれると、ひそひそ声で「約600万円です」と金額を告げ、「人生最大の買い物になりました」と小躍りしながら喜びを爆発させていた。

SNSでは「すごい！」「売れたなー」と、感嘆の声が相次いでいる。

ドイツBMWが手がける英国発ブランド「MINI」は、愛らしいデザインに加え、走行性能や装備面でも評価の高い人気車種。そんなMINIを衝動買いできるところまで、のぼりつめたということか。芸能プロ関係者は語る。

「井上さんは2015年、『第40回ホリプロタレントスカウトキャラバン』をきっかけにホリプロからデビュー。『ワイドナショー』（フジテレビ系）の“ワイドナ高校生”や、事務所の大先輩・和田アキ子さん司会の『アッコにおまかせ！』（TBS系）などに出演。さらには“昆虫食愛好家”としてコオロギやセミ、タガメを食べる姿も見せていましたが、今ひとつブレイクしませんでした」

そんな彼女を変えたのが、トレードマークとの“決別”だった。

「デビュー当初は太眉キャラが売りだったものの、逆にそれが足かせになって、立ち位置が中途半端だった印象です。

転機は2020年放送の『今夜くらべてみました』（日本テレビ系）。仕事で出会った片想い中の男性に告白するため、思い切って太眉をカット。恋は実りませんでしたが、美少女への激変ぶりが話題となり、仕事のオファーが一気に増えました。

2022年4月からは事務所の先輩・山瀬まみさんに代わり、『新婚さんいらっしゃい！』（テレビ朝日系）の8代目アシスタントに就任。さらにかつて事務所の若手稼ぎ頭だった小島瑠璃子が2023年に退社したこともあり、自然と追い風が吹いたのではないでしょうか」（前出・芸能プロ関係者）

太眉カットから始まった人生大逆転。600万円の車の衝動買いは、彼女がつかんだビッグドリームの象徴かもしれない。