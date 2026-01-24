４月８日にメジャーデビューを発表した純烈リーダー・酒井一圭（５０）がプロデューサーを務める弟分グループ「モナキ」が２４日、千葉・ユアエルム八千代台で初となるリリースイベントを開催。デビュー曲の「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を初披露した。

この日、これまでスーツ姿と半裸姿しか見せてこなかったが、アーティスト写真に使用しているというパステルカラーの衣装も初お披露目、初となるリリースイベントにもかかわらず、ユアエルム八千代台店の屋上にある会場には約２００人が詰めかけた。

１曲目は敏いとうとハッピー＆ブルーの名曲で純烈も「自分たちの曲よりも歌ってきた」という「星降る街角」で登場すると、２曲目は近藤真彦の「ギンギラギンにさりげなく」を軽快なステップで披露。３曲目「こんなもんじゃねぇ」では、純烈の代名詞にもなっている客席に降りて握手しながら回るという通称爛薀Ε鵐畢瓩鬚靴覆ら歌唱。ここで、お忍びで来ていたプロデューサー・酒井が急きょラウンドに飛び入り参加した。

さらに、酒井は同曲が終わり、メンバーがステージに戻るとマイクも通さず客席から「握手に集中しすぎて全然歌えてなかったやん！」と強烈なヤジを飛ばして会場を沸かせた。

ラストの４曲目にはデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をパワフルな振り付けとともに初披露。初ステージを終えた芸能界デビューでメンバー最年少のおヨネ（２８）は「本当に緊張しすぎて…デビュー曲の説明は私がする予定だったのにケンケンに丸投げしそうになっちゃいました…。寒い中早朝から待っていてくださった方もいると聞いて、本当にありがたかったです」と話せば、同じく初体験のサカイＪｒ．（３７）は「ずっと会社員だったので、実際にお客さんを前にして反応を直で感じることができてうれしかったです。初めてなのにこんなにもたくさんの方が来てくれると思わなかったので、とてもありがたかったです！」と感謝を伝えた。

また、特撮ヒーロー出身のじん（２８・トッキュウジャー）とケンケン（２９・ジュウオウジャー）と一緒に写真が撮れる機会を求めて遠方から来た人も見られ、全国で行われるイベントも注目を集めそうだ。