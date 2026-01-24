2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪、かつて“日本のお家芸”と呼ばれたスピードスケート・ショートトラックの注目は22歳の新星・中島未莉(なかしま・みれい)選手です。持ち前の気持ちの強さを武器に、日本勢28年ぶりのメダル獲得を目指します。

■日本勢28年ぶりメダルへ…22歳“夢の舞台”へ



愛知県みよし市にあるレストラン。大好きなシチューをおかわりしているのは、トヨタ自動車所属のショートトラック・中島未莉選手(22)です。

2025年9月に行われたミラノ・コルティナオリンピックの代表選考を兼ねた大会で500ｍ・1000ｍ・1500ｍの3冠を達成し、見事オリンピックの切符をつかみました。

一周111.12メートルの短いトラックを時速40キロ以上の速さで競うショートトラックは一瞬で相手を抜き去り、激しい接触もあるなど、「氷上の格闘技」とも呼ばれています。



前回の北京オリンピックで、日本勢は1998年の長野オリンピック以来、24年ぶりのメダル獲得を狙いましたが、男女ともメダルに届きませんでした。

今回のミラノ・コルティナオリンピックは、日本代表9人のうち、吉永一貴選手、中島未莉選手、平井亜実選手、渡邉碧選手の4人がトヨタ自動車所属で、中でもメダル獲得が期待されているのが、女子最年少の22歳でエースの中島選手です。



中島選手：

「うれしさと同時に、責任感やオリンピック選手になるという自覚がすごい出てきています」



2003年に岡山県で生まれた中島選手は、地元のスケート場で行われた試合に憧れを抱き、ショートトラックを始めました。

中島選手：

「愛知に来るまでは、練習相手がいないというつらい時期を過ごしたので」



高校卒業後は中京大学に進み、現在はトヨタ自動車に所属、母校の大学のリンクでハイレベルな選手たちと切磋琢磨する日々を過ごしています。

■強さの秘密は「筋トレ」と「負けん気」



失速しないスケーティングが武器の中島選手、そのスプリント力を支えるのは、がっしりとした下半身です。

4年前から中島選手のケアやコンディショニングを行う、行縄隆トレーナーは…。

行縄隆トレーナー：

「初めて彼女の体を触った時に筋肉の質の良さに衝撃を覚えるぐらい、『これは将来来るな』という感触が自分の中であって、他の選手はパンパンでカチカチになっていても、彼女は同じ練習量をこなしてもまだまだ余力ありの状態、ちょっと中島選手は次元が違う」



“次元が違う”と話しますが…。



行縄隆トレーナー：

「『勝ちなさい』『勝って当たり前』と言っていたことが、ものすごくプレッシャーになってたことが、本人的にはあるんだろうなと思いながら、なぁ未莉？」

中島選手：

「泣いちゃいました」



トレーナーの言葉につい涙も。

中島選手は筋トレを本格的に取り入れたことでスピードが上がり、タイムも向上しましたが、悩みもあるようです。



中島選手：

「好きな、はきたいズボンがはけないというのはすごくありますし、シーズンによっては今まではけていたのに、いきなりはけなくなっちゃったていうのもあります」

Q.むしろ筋肉がついてよかった？

「プラスにとっています。努力の結晶というふうに自分は思うようにしています」

中島選手の強さの秘密は、ウエイトトレーニングだけではありません。



コ―チやチームメイトも度肝をぬくメンタルの強さの持ち主で、練習でも常に男子の背中につき、「今にも抜かしてやりたい」という気迫がスケーティングから伝わってきます。

坂爪亮介コーチ：

「ガッツが1番かなと思っています。練習の時から男子選手に負けないようにというところを意識してやっているので」

吉永一貴選手：

「男子に食って掛かるような、僕もそわそわしながら練習していて」

さらに、こんなエピソードも。



古屋憲吾ヘッドコーチ：

「ガールズ競輪の方と一緒に練習させていただいたことがあるんですけど、（バンクの）傾斜がすごくついてて怖いんですよ。そんな中、初なのにすごい攻めていたので、強いメンタリティーはあるのかなと」



中島選手：

「気持ちの強さがないとこの競技は強くならないというか、技術だけあっても、気持ちの方が上にある方が強い選手だと思うし、自分はその気持ちの部分を一番大事にしています」

中島選手：

「時には気持ちが切れることはあるんですけど、気持ちに切れる自分にイライラするというか、自分に負けたくないという感情があるので、自分のマインドが好きです。普段の練習から日本の女子選手と一緒にやるだけじゃそこで止まってしまうから、男子選手を海外の選手と思いながら自分から仕掛けていく、負けん気だけはあります」

■ミラノ・コルティナ五輪へ…ネイルにも注目！



男子顔負けのメンタルの強さを持つ中島選手ですが、実は美意識がすごく高く、中でもネイルが大好きです。

中島選手：

「気分的に変えることもあるんですけど、だいたい月1から2ぐらいで変えます」



寮生活も練習も食事も一緒という同期の石井桜汰選手は…。



同期の石井桜汰選手：

「ネイルとか変えた瞬間にみんなに『どう？』みたいに見せてきたりとか、日常の中での美意識によってモチベ上げるところはすごく感じます」

中島選手：

「（オリンピックでは）ネイルはイタリアと紫のカラーでいこうかなと思っています。そこもぜひ注目してください」



石井選手：

「自分は出場することができないんですけど、心から応援していますし、メダルも狙える位置にいると思っています。金メダルを持ってきてほしいなって、やっぱり見たいですね」



いよいよ開幕するミラノ・コルティナオリンピック、中島選手のメダル獲得に期待も高まります。

中島選手：

「頑張った結果、出場できなかった選手の分を背負って、しっかり覚悟を決めて金メダルを持ち帰りたいと思います。まだまだマイナーなスポーツではあるので、しっかり自分がメダルを獲得して、ショートトラック界を盛り上げていけたらいいなと思います」



2026年1月12日放送