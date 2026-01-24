キスマイ藤ヶ谷太輔＆横尾渉“ケアンズ旅が決定打”長年の関係性で新発見 「汗かいた」反省した自身の行動とは【「NAKED〜素のまま2人旅〜 inオーストラリア・ケアンズ」インタビュー】
【モデルプレス＝2026/01/24】Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔と横尾渉が出演するHuluオリジナル「Kis-My-Ft2 藤ヶ谷太輔＆横尾渉 NAKED〜素のまま2人旅〜 inオーストラリア・ケアンズ」（全5話）が、Huluで独占配信中。インタビュー前編では、旅先が決まった意外な経緯から、現地でのドライブ事情や言語の壁に苦戦したエピソード、そして本人たちが「あまり噛み合っていない」と笑い合う絶妙な距離感について語ってもらった。
公私共に仲良しなことで有名な藤ヶ谷＆横尾。ファンから「わたたい」コンビと親しまれる2人が、ありのままの姿で旅する番組の第2弾。今回は「コアラを抱っこしたい」という2人の願いから、オーストラリア・ケアンズへ。台本は一切なし。広大な大地を自らの運転でドライブし、アボリジナルアートや動物たちとの触れ合いなど、やりたいことを凝縮した“アクティブで開放的な旅”に密着している。
― 第2弾が決まった時の心境を教えて下さい。
横尾：第2弾をやらせてもらえるとしても、1年後くらいだろうなと思っていたんですけど、半年後にやらせていただいたので、「ぶらり途中下車の旅」のスタッフさんたちがすごく頑張って動いてくださったんだなと感謝しております。
藤ヶ谷：僕らの中で、もちろん色々な場所へたくさん行きたいという思いもあるけど、第一にあるのは「長く続けたい」という思いです。この2人の空気感の旅を長く続けられれば、このチームで色々なところに行けるので、第2弾が決まったというのはすごく嬉しかったですね。しかもケアンズ！
― ケアンズはお二人が希望されていた場所なんですよね。
藤ヶ谷：打ち合わせで「ざっくばらんに行きたいところを言ってください」って。食べてみたいものとか、見てみたいものを挙げる中で、「コアラを抱っこしたい」っていう理由がありました（笑）。
横尾：第1弾のときにも海外の話は出ていたんですけど、その時は実現しなくて。第2弾が決定した時にも、国内の場所の旅雑誌を見ながら「ここに行きたいね」とか言っていたんです。そうしたら、出発の1ヶ月前ぐらいに「パスポートありますか？」と聞かれまして。オーストラリアにスタッフさんが裏でどうしたら行けるかというのを動いてくれて、二軸で全部考えてくださっていたんです。今回行けることになり、「やっぱりコアラ抱っこしたいよね」とか「ここのご飯食べたいよね」というのを改めて打ち合わせして、色々やらせてもらいました。
― 前作の沖縄が配信された後の反響はいかがでしたか？
藤ヶ谷：多くの方が見てくれていましたね。周りの友人とかも。
横尾：まずクレームから始まりました。「声が小さくて聞こえない」って。
藤ヶ谷：車内ね〜。あれは反省したな。
横尾：友達から「次は考えなさい」っていう注意はされました（笑）。
藤ヶ谷：オフすぎたよね。
横尾：だからオーストラリアでの旅を始める時に僕ら反省を言っているんです。「声を張ろうな」って。今回スタッフさんは高性能のマイクを持って行ったらしいです。
藤ヶ谷：沖縄での声が小さかったから、あのボリュームでも拾えるマイクに（笑）。
横尾：＃1とか前半はちゃんと気にして喋っているんですけど、たぶん＃5は声小さいんだよね。
藤ヶ谷：マイクの性能を上げてくださって、車内の会話が聞こえるようになったんですけど、聞こえたところで、何の身になる話もしてないよね（笑）。
横尾：完パケができて、マネージャーさんがまず見るじゃないですか。「どうだった？」って聞いたら、「景色が綺麗でした」って。僕らがやっていることに対しての感想じゃなくて、景色の感想だったんです。それぐらい話に内容がない。スタッフさんたちからは「2人の会話は成り立ってない」って言われました。「会話しているじゃん」って思っていたけど、改めて見たら成り立ってないんだよね。
藤ヶ谷：沖縄より成り立ってないです。
横尾：お互い言いたいこと言って、無反応。
藤ヶ谷：中学生の時からの付き合いだから、ケアンズの旅を見て初めて気づいたんです。“俺らあまり噛み合ってない”って。沖縄の時にもうっすら感じたんですけど、ケアンズが決定打でした。ひどいよね（笑）。
― 海外となると運転ルールや言葉なども違うと思いますが、手間取ったことはありますか？
横尾：英語ができなくて、僕のダジャレが全然出てこないんです。今回は逆に藤ヶ谷さんがボケていたんですけど、僕はツッコミの仕方がわからないので「太輔がそういうのやっちゃいけないんだよ」っていう逃げをしていました（笑）。でもすごく頼りになりましたね。僕が一言「コーヒー飲みたいんだよ」「あれ食べたいんだよ」って言うと、スタッフさんに聞きに行ってくれて。ただ＃4でお気づきになると思いますが、そもそも日本のアイスコーヒーと海外のアイスコーヒーの言い方が違うというのを勉強して、藤ヶ谷さんがちょっと恥ずかしめを受ける（笑）。
藤ヶ谷：あるあるだよね（笑）。中学生レベルの英語しかできないので、思ったものを頼めないし、思ったものが来ない。「これ違います」とか、「僕が食べたいのこれです」と言える英語力がないから、出てきたものを黙って食べるという（笑）。
横尾：お店に入る前の看板で「これ食べたいから頼むわ〜」って言っていたのに、違うのが来るんです（笑）。「違くない？」って聞いたら「…バレた？」って（笑）。
藤ヶ谷：…変えたんです！途中で変えました（笑）！でも本当に素敵なところでした。時差が1時間だし、食事がすごく美味しかったな〜。
横尾：日本の方に合う味付けでしたね。クロコダイルとかカンガルーのお肉とかはあったけど、この国ならではの癖のあるものはケアンズにはあまりなかったです。あと、朝活の街なので、ケアンズに着いた瞬間からお店もやっていますし、すぐ行動できます！
藤ヶ谷：沖縄もそうでしたけど、我々が行ったコースはおすすめですね。
― 横尾さんは今回のために、国際免許を取得されたそうですね。
横尾：僕は助手席にいるつもりだったんですけど、「せっかくなら運転してみれば？」って言っていただいたので、マネージャーさんに国際免許を取るお時間を作っていただいて。自分の中ではなくてもいいかと思いながらも取得しました。
藤ヶ谷：ラウンドアバウトは気をつけないとね。
横尾：基本的に信号は街中にしかなくて、ほかは円になっているところで、全部時計回り。
藤ヶ谷：スタッフさんが誰も説明してくれない（笑）。最初はわけがわからなくてやばかったよね。それだけ調べれば大丈夫だと思います。気持ちいい！
横尾：日本と同じ、右ハンドル・左側通行だしね。
― 藤ヶ谷さんが横尾さんに信号機の押しボタンを何度も押しに行かせる場面（＃2）がありましたが、沖縄旅を経て「こういうことはやめよう」と2人で反省していたにも関わらず、ついやってしまったそうですね。今回の旅で他にも「やめよう」と思っていたのにやってしまったことはありますか？
藤ヶ谷：「車内のボリュームを上げないとね」というのは決めたよね。でも、1日持ったかな？っていう（笑）。あとハンバーガーが半分に切れるかどうかみたいな（＃1）、ああいうくだりは今年やめようと思っているんだよね。
横尾：って言いながら、違う番組とかでもやって、言った後にもう1回反省しているんです。
藤ヶ谷：単純に自分で見て、全然面白くなかった。完パケ見ながら、背中にめっちゃ汗かいた（笑）。大人にならないとなって思いました。
横尾：セスナに乗るときにパイロットさんに「これって“開けろ”っていうことですか？」ってダチョウ倶楽部さんのネタをずっと言う（＃3）とか。
藤ヶ谷：あのくだりもいらなかったよね。「緊急時以外は絶対に引っ張らないでください」って注意を受けている時に「これって日本でいう、“引っ張れ”っていうやつですか？」って差し込んでいるんだよね（笑）。
横尾：パイロットさんに向かって喋っているから、僕はもうこれは知らない！って見て見ぬふり。英語喋れないし（笑）。
藤ヶ谷：嫌だったな〜自分で見ていて。ちょっとやめないとね。第3弾の時には博学のところをしっかりと映像に残すようにします。
横尾：沖縄では僕がやっていたんですけど、オーストラリアだと英語じゃないですか。スペルも読めない。だから僕は何もしないんですよ。すると、藤ヶ谷さんが「じゃあ、やってやるよ」みたいにスイッチが入ったんでしょうね。僕がやらないから（笑）。
藤ヶ谷：でも旅ってそんなもんだよね。後々写真を見返して、「これ楽しかったな」っていうのもあれば、「なんでこんなに笑ってる？」みたいなのもあるじゃないですか。そういうことです（笑）。
横尾：飛行機に乗った瞬間から、ボケ（の担当）が変わったんですよ。僕はCAさんと一切喋らないですから（笑）。
