冬 → 春先は黒よりグレーより“この色”！【ユニクロ】大人のサマ見え！「ベージュ色コート」

春先に着ることも意識して今コートを買い足すなら、装いが明るく見えそうなベージュにも注目してみて。そこで今回は【ユニクロ】から、春先まで活躍してくれそうなステンカラーのショートコートと、トレンチコートを紹介します。

落ち着いたトーンで大人世代にぴったり

【ユニクロ】「ステンカラーショートコートリラックスフィット」\8,990（税込）

コーデに上品に馴染みそうなベージュカラーが魅力のコート。ショート丈なので軽やかに着こなしやすく、羽織るだけで抜け感を演出できそうです。リラックス感のあるシルエットながら、ステンカラーやボタンの比翼仕立てで洗練された印象をキープ。インナーにボーダートップスやシャツを合わせて、大人カジュアルを楽しんでみて。

王道トレンチで大人コーデがサマ見え

【ユニクロ】「トレンチコートリラックスフィット」\12,900（税込）

きちんと感を重視するなら、ベージュのトレンチコートもチェックしておきたいところ。黒やグレーより柔らかく、装いを明るく見せられそう。ウエストベルトを締めれば女性らしいシルエットに、ラフに羽織ればこなれた印象にと、着こなしの幅も広がるかも。ジーンズスタイルにもきれいめスラックスコーデにも合わせやすく、春先まで活躍してくれる一着です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M