「Samantha Thavasa Petit Choice（サマンサタバサプチチョイス）」が、長年人気のキャラクター「モンチッチ」とコラボレーションした新作コレクションを、1月26日（月）から発売する。現在、公式オンラインショップと全国の店舗で先行予約を受け付けている。

サマンサタバサプチチョイスから「モンチッチ」のコレクションが登場

今回は“レトロガーリー”をテーマに、「モンチッチちゃん」をイメージしたブラウンとレッドの配色や、チェック柄などを取り入れたバッグや財布など全8種のアイテムがラインアップする。

スカラップデザインを取り入れた「マルチケース」（1万8700円）と「折財布」（2万2000円）は、裏地はギンガムチェックで、フロントにはオリジナルのリボンとスタイをつけたモンチッチちゃんの金具がついている。

口に指をくわえたモンチッチくんとモンチッチちゃんをモチーフにした「ファスナーチャーム（全2種）」（4400円）や、ハートを持った2人がデザインされた「バッグチャーム」（6050円）、ハート型のワッペン風「ポーチ」（1万1000円）もお目見えする。

「ファスナーチャーム（全2種）」（4400円）、「バッグチャーム」（6050円）

「ポーチ」（1万1000円）

おしゃぶりができる仕様の「ぬいぐるみチャーム」（6600円）や、チェリーをイメージしたレッドカラーの「ハンドバッグ」（1万9800円）も登場する。



サマンサタバサプチチョイスの「モンチッチ」コレクションは、1月20日（火）から公式オンラインショップと全国の店舗で先行予約がスタートし、1月26日（月）より全国の店舗で販売される。



さらに、2月7日（土）にはサマンサタバサ西銀座店にて、「モンチッチちゃん」に会える来店イベントを開催。対象商品を購入した人を先着でイベントに招待する。価格は税込み。

「ぬいぐるみチャーム」（6600円）おしゃぶりができる仕様

「ハンドバッグ」（1万9800円）