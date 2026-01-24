グラビアアイドルの豊島心桜(22)が24日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。衝撃のエックス線写真を公開し、話題を呼んでいる。



【写真】“美しすぎる"エックス線写真に思わずドキッ!

「肺綺麗でした」とつづり、自身の胸部エックス線写真が表示されたモニター画面の画像を公開。背骨や肋骨(ろっこつ)、鎖骨などが透けて写っているが、きれいな丸みを帯びた胸やくびれなど、身体のラインもくっきり浮き出ている。投稿については「ちなみにレントゲン写真先生にちゃんと許可とったよ～」と説明した。



フォロワーからは「声出た」「見える…見える！」「これをみてハイテンションになりました 肺だけにw」「こんなえちえちレントゲンはじめてみた」「おっ肺キレイだね」「ありがとう」といった声が集まり、この投稿の表示回数は2200万を超えている。



反響の高さに豊島も「万バズしたので宣伝します 約1年前に出版された私の1st写真集『心桜ばかり』も私の肺並に素敵なのでぜひ」とちゃっかりPR。インスタグラムでも「本日ツイッターで今年初万バズしました‎ やった～」と感激をつづっていた。



（よろず～ニュース編集部）