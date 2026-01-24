『ばけばけ』サワとの関係に落ち込むトキは… 第81回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第81回（26日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
前回は、サワ（円井わん）は教員資格をとるため白鳥倶楽部で勉強中。そこに、トキ（高石あかり）が訪れるがサワはどこかそっけない。サワの様子が気になるトキだが、山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）に話しかけられている間に、サワは倶楽部を出ていってしまう。その頃、錦織（吉沢亮）は知事（佐野史郎）から自分の後任の英語教師の名前を知らされる。錦織のよく知る人物とはいったい誰なのか。
今回は、サワ（円井わん）との関係に落ち込むトキ（高石あかり）。ヘブン（トミー・バストウ）は司之介（岡部たかし）と結託して、トキを励まそうとあるものを披露する。そんな中、なみ（さとうほなみ）が福間（ヒロウエノ）を連れ、トキの新居を訪れる。思わぬ来客にトキは驚く。一方、白鳥倶楽部で勉強中のサワ。そこに訪れた庄田（濱正悟）がサワに教師になりたい理由を問う。サワの答えを聞いた庄田はあることを提案する。
