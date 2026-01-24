◇卓球全日本選手権シングルス第5日（2026年1月24日 東京体育館）

卓球の全日本選手権が24日に行われ、一般男子の部の準々決勝で張本きょうだいがそろって4強入りを決めた。

最初に登場したのは、悲願の初優勝を目指す妹の張本美和（木下グループ）。長崎美柚（23＝木下アビエル神奈川）との対戦は激しいラリーもありながら、4―1で下して準決勝に進んだ。

続いてコートに立ったのが兄の張本智和（トヨタ自動車）。木造勇人（関西卓球アカデミー）との戦いはフルゲームにもつれ込む激闘となったが、最終の第7ゲームを11―8で制した。

この日は父・宇さんの56歳の誕生日。試合後の会見では、同じ思いを口にした。

美和「試合に勝ったので、ちょっとしたプレゼントになるかは分からないですけど。でも、明日もっといいプレゼントをしたいと思っているので。お母さんもちょっと前に誕生日だったので、いいお祝いができたら」

智和「今日が誕生日だけど、明日の優勝を思っていると思う。明日、優勝をプレゼントできれば。まずは言葉で伝えて、プレゼントは明日あげることができれば。お母さんも先週だったので。僕と美和で結果を届けたい」

美和は初優勝を、智和は2年ぶり3度目の優勝を目指して最終日に臨む。