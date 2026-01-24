女子プロレスのスターダムは24日、都内で「STARDOM15th ANNIVERSARY STARDOM AWARD2025 in TAKADANOBABA day1」を行った。

新日本プロレス1・4東京ドーム大会で敗れ有給休暇していた上谷沙弥が復帰した。沙弥様はHATE軍の琉悪夏、刀羅ナツコ、小波と組んでビー・プレストリー、羽南、壮麗亜美、スターライト・キッド組と8人タッグで対戦。

先発は沙弥様とSキッドでお互いにエルボー合戦では意地を見せる。場外戦でも上谷がSキッドを豪快に椅子席に叩き込むなど休暇明けでも悪事の限りを尽くした。試合は15分22秒、壮麗の雷の如く（ごとく＝変形ファルコンアロー）からの片エビ固めで勝利した。

沙弥様は赤いベルトを掲げて、Sキッドを挑発。バックステージではコメントを出さなかった。勝った挑戦者のSキッドは「HATEがみんなベルトを持ってるから前哨戦になるけど、2・7で景色を変えようよ。上谷待ちに待ったよ。ようやく当たれて、きょうは手合わせくらいだったが、2・7までもっとやり合おうよ。上谷」と挑発していた。