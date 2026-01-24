久保史緒里、初参戦『LIFE！』で早くも奮闘 “座長”内村にコントで見事なビンタ
コント番組としてNHK最長の放送を誇る「LIFE! 〜人生に捧げるコント〜」が、番組最大規模となるアリーナライブ『LIFE! ON STAGE 〜マーベラーに捧げるコント〜』を、5月9日、10日にぴあアリーナMMにて開催。内村光良、川西賢志郎、じろう、田中直樹、塚地武雅、西田尚美、水上恒司に加えて、久保史緒里が出演する。同ライブの公式YouTubeでは、久保が奮闘する様子が公開されている。
【コント動画】久保史緒里“座長”内村に見事なビンタ
2025年11月に乃木坂46を卒業した久保は、今回「LIFE!」に初参加。自身もマーベラー（＝LIFE!ファン）だという久保は『好きなコントキャラはじろうさん演じる黄金原聡子さん。幼い頃から優等生と言われることが多い人生でしたが、今回挑戦の場を与えていただいたので、殻をやぶれるように頑張ります！」と気合十分のコメントを寄せた。
その言葉通り、YouTubeでは「座長とコント」と題した動画内で、座長・内村との距離を縮めるため、コントの設定で内村をビンタすることに挑戦。チャレンジ前に「人のほほを叩く経験なんてないですよ」と恐縮しつつ、コントに入ると、しっかり役目をまっとう。コント後、申し訳なさそうに駆け寄った久保に、内村は「いやぁーシビれたね（笑）。しばらくジーンとして『あれ、せりふ何だっけ？』ってなった（笑）。いや、めっちゃよかった！」と賛辞を送っていた。
