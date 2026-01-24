岡崎紗絵、異色の“モキュメンタリー旅番組”決定 サウナシーンもテレビ初披露
俳優・岡崎紗絵が、27日午後11時56分から放送のMBS新番組『ととのいとりっぷ』に出演することが決定した。多忙な日常を駆け抜ける岡崎が、「もしも明日、急に休みになったら」という設定のもと、一人の女性として「心と体をととのえる」ための自分時間を楽しむ、異色のモキュメンタリー旅番組だ。
【写真】テレビ初公開のサウナシーンも披露した岡崎紗絵
岡崎に急遽、「明日の撮影がなくなりました」と連絡が入ったら…。「趣味は御朱印集め、サウナとビールはもっと好き」。30歳の節目を迎えたいま、多忙な日常を抜け出すための“理想の休日“は、「心と体と喉をととのえる」旅に出ること。そこで第一弾では冬の京都へ赴く。
京都を自転車で巡ることにした岡崎が真っ先に訪れたのは、由緒ある町屋を改装した極上のプライベートサウナ。檜の水風呂や縁側での外気浴など、心身が“ととのう”リアルな瞬間をテレビで初披露する。さらに、ある“人物”の案内で訪れたお寺で歴史に触れ、グルメも満喫。そんなところにマネージャーからの連絡が…。
全編ドキュメンタリータッチの演出により、まるでプライベートな旅に同行しているかのような没入感が得られる同番組。岡崎の飾らない素顔が、古都の映像美とともに映し出される。
