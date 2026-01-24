「干拓地と島」を橋で結ぶ!?

国土交通省岡山国道事務所は2026年1月22日、国道2号「笠岡バイパス」の未開通部2.8kmが4月5日に延伸開通すると発表しました。

【ブツ切り解消！】これが延伸する「笠岡バイパス」です！（地図／写真）

笠岡バイパスは笠岡市西大島新田から「笠岡湾干拓地」を貫く7.6kmの道路。現在は干拓地内4.5kmの側道部のみ、前後がブツ切りとなった形で開通しています。新たに開通するのは、干拓地から東へ延びる〜カブト南IC〜笠岡東IC間の2.8kmです。

この区間は神島水道と今立川を橋で渡り、延伸先では国道2号現道に通じる県道倉敷長浜笠岡線と接続します。ブツ切り状態の現状では、干拓地内の道の駅「笠岡ベイファーム」のアクセス路としての側面が強いですが、国道2号バイパスとしての機能が高まることで、道の駅の集客増も期待されています。

そして2026年度には、さらなる延伸も予定。バイパスとしての機能が本領を発揮することになります。

笠岡バイパスは岡山県倉敷市と広島県福山市のあいだで計画されている高規格道路「倉敷福山道路」約55kmの一部です。今回の開通区間と、倉敷側の開通区間を結ぶ「玉島・笠岡道路（II期）」9.4kmの開通が2026年度に予定されており、倉敷から笠岡までがつながります。

倉敷市役所から福山市役所までの所要時間は、バイパス整備前（2010年時点）と比べると、今回の開通により約3分短縮の約79分、2026年度の延伸により約13分短縮の約69分となるそうです。

ちなみに、「カブト南IC」の名は干拓地の地名（笠岡市カブト南町）をとっています。