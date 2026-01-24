再来日、騎乗初日から大暴れのキング姐さんに、ＳＮＳ上では称賛の声が続出している。

今週からＪＲＡの短期騎手免許で騎乗しているレイチェル・キング騎手が２４日の中山２Ｒで今年初勝利を挙げると、続く中山３Ｒで２連勝。その後、５Ｒも勝つと、最終１２Ｒも勝ち、いきなり４勝を挙げた。

再来日最初の中山１Ｒ・３歳未勝利（ダート１２００メートル）でコンビを組んだ６番人気のイヌボウノキラメキは５着だったが、２Ｒ・３歳未勝利（ダート１８００メートル）から本領発揮。積極策で３番人気スノースコールを勝利に導くと、続く３Ｒ・３歳新馬（ダート１２００メートル）は１番人気のサマーゲールで差し切り勝ちを決めた。

これだけでは終わらず、５Ｒ・３歳未勝利（芝２２００メートル）では２番人気ミッキーファルコンで再び差し切り勝ちを決めると、最終１２Ｒ・４歳上１勝クラス（芝１６００メートル）では１番人気のプリムツァールに騎乗。先行策できっちり押し切り４勝目を飾った。

今年のレイチェル・キング騎手は２４日の中山開催から２月２３日まで短期免許で参戦。短期免許での騎乗初年度の２４年に１６勝、昨年は２８勝と着実に成績を残し、女性初のＪＲＡ平地Ｇ１勝利となった２５年フェブラリーＳなど２年でＪＲＡ重賞６勝をマークする大活躍。この日、芝、ダートはもちろん、距離も問わない暴れっぷりに、さらなる活躍が期待される。

中山でのキング騎手の無双ぶりには勝糞譽張ぅ奪拭次砲任癲屮ング姐さん」がトレンド入りするほど。ＳＮＳでは「姐さん パネェっす」「キング姐さん強かった」「キング姐さんうますぎです」「今日だけで4勝もしたのｗ」「エグい。もう４勝か！」「明日も姐さんに付いて行きます」「来日早々に大暴れじゃん」「軽〜く？４勝、たまげたなぁ〜」「４勝ってやりすぎやで…ｗ」「キング姐さん無双すぎる」などのコメントが寄せられている。