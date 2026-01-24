女子ゴルファーの原英莉花が２４日、インスタグラムを更新。長年に渡って指導を受けていた男子のレジェンド、尾崎将司さんを追悼した。

原は師匠との２ショットを添え、「１月２４日。ジャンボさんのお誕生日でした。先月２３日、ジャンボさんは天国へ旅立たれました。それでも、これからも、いつまでも私にとって特別で大切な日です」と記述。訃報から１カ月が経過したが、「感謝も、尊敬も、大好きという気持ちも、そして受け入れきれない現実も、まだ言葉にはできません。ただ、教えていただいたことのすべてが今の私をつくっています。これからも背中を押してくれると思います」と思いをつづった。

昨季米女子下部ツアーで好成績を残して今季はレギュラーツアー昇格。米国での活躍を誓う今季だが、「Ｂａｌｌ ｉｓ ｎｅｖｅｒ ｌｉｅ この言葉を胸に、師匠のようにゴルフと真っ直ぐ向き合い続けます。いつか胸を張って、天国へ報告ができるように。変わらず、敬意を込めて。安らかでありますように」と結んだ。

原が天国へ旅立った師匠への思いをつづるのは初めて。昨年末には「あと数時間で新しい年にはなりますが 明日も変わらず皆様が幸せでありますように 私はもう少しこの年に残留します。一歩を踏み出していけるよう努力します」と記し、ショックの大きさを伺わせていた。