楽天のドラフト２位・伊藤樹投手（２２）＝早大＝が２４日、ブルペン入りした。

仙台市内の「楽天モバイル最強パーク宮城」の室内練習場で行われた新人合同自主トレに参加。捕手を座らせて、変化球を交えながら１７球を投じた。「力感の割にいいボールはかなりあったかなと思う」と振り返り、「少しずつ力感を強くしながらバランスを取って投げられればいい」と今後の投球を見据えた。

ドラ２右腕の投球を受けた伊志嶺ブルペン捕手は「コントロールも良さそうですし、ゲームは作れそうな感じかなというのは今日の段階では思います。きれいなまっすぐ。回転もきれいです」とうなずいた。

１０日から２２日までは海外で新人合同自主トレを実施。「本当に集中してやる時間だった。環境も変わって練習できたのですごくいい時間でした」と充実の時間を過ごしてきた。

即戦力として期待がかかる右腕は、春季キャンプ１軍スタートが決定。「開幕１軍を目標にしていたうえでキャンプを１軍で過ごせるのは第一のステップになる。ここからけがをしないように気をつけたい。競い合いなので、新人だからといって物おじすることなく、自分の投球や練習をしっかりやりたい」と気合をにじませた。