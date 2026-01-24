同学年のイケメンと同姓同名の高校生。あだ名は「二番目」、平凡男子のはずが…？／二番目な僕と一番の彼女
『二番目な僕と一番の彼女』（ぬずタニ：漫画、和尚：原作、ミュシャ：キャラクター原案/KADOKAWA）第1回【全8回】
この記事の画像を見る
同姓同名のイケメンの陰で、周囲から「二番目」と呼ばれている佐藤一（さとうはじめ）。ある日、捨て猫を見つけて困っていた美少女・南野千夏（みなみのちなつ）を助けたことから、彼女に友達になってほしいと頼まれる。千夏との出会いをきっかけに、“二番”と呼ばれている一の生活は変わり始めた。放課後はバスケに行って、一緒にご飯を作って、秘密を共有して、触れあって…。当たり前の願いが当たり前に尊いと気づかせてくれる青春恋愛ストーリー『二番目な僕と一番の彼女』をお楽しみください。
この記事の画像を見る
同姓同名のイケメンの陰で、周囲から「二番目」と呼ばれている佐藤一（さとうはじめ）。ある日、捨て猫を見つけて困っていた美少女・南野千夏（みなみのちなつ）を助けたことから、彼女に友達になってほしいと頼まれる。千夏との出会いをきっかけに、“二番”と呼ばれている一の生活は変わり始めた。放課後はバスケに行って、一緒にご飯を作って、秘密を共有して、触れあって…。当たり前の願いが当たり前に尊いと気づかせてくれる青春恋愛ストーリー『二番目な僕と一番の彼女』をお楽しみください。