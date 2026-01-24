絶景が楽しめる「栃木県の道の駅」ランキング！ 2位「うつのみや ろまんちっく村」を抑えた1位は？【2025年調査】
栃木県の道の駅は、高原の爽やかな景色やのどかな田園風景が楽しめる絶景スポットとして人気を集めています。観光やドライブの途中に立ち寄り、その土地ならではの風景を堪能できるのも魅力です。
All About ニュース編集部では、全国10〜60代の男女205人を対象に「絶景が楽しめると思う栃木県の道の駅」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
※本調査は全国205人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【9位までの全ランキング結果】
回答者からは「日帰り入浴施設では、露天風呂から自然豊かな景色を見れるので」（30代女性／東京都）、「他の道の駅には無い、広大な森のエリアがあってピクニック気分で道の駅自体を楽しめるから」（40代女性／京都府）、「露天風呂から新緑の景色を楽しむことができるから」（20代男性／京都府）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「那須連山の雄大な山並みに圧倒されそう」（30代女性／東京都）、「高原の澄んだ空気と緑に囲まれた立地で、心が落ち着く絶景が広がっているから」（50代女性／兵庫県）、「那須の山々と高原の風景を楽しむことができます」（60代男性／新潟県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
